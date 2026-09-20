Paula Belmonte defende voto baseado em propostas de governo

Paula Belmonte, participou de um café da manhã com apoiadores no Park Way - (crédito: Lucas Peres/Comunicação Paula Belmonte)

A candidata ao Governo do Distrito Federal e deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) defendeu, na manhã deste domingo (20/9), que os eleitores escolham seus candidatos a partir de princípios, propostas e convicções. A declaração foi feita durante um café da manhã com apoiadores no Park Way, como parte da agenda de campanha para as eleições de 4 de outubro.

Durante o encontro, Paula pediu que os eleitores não definam o voto apenas com base nas pesquisas eleitorais e incentivou os apoiadores a conhecerem as propostas apresentadas pelas candidaturas. “E falando assim: ‘Ah, eu vou votar em quem ganhar, quem está na frente da pesquisa...’. Não! Nós temos que votar no que a gente acredita”, afirmou.

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A candidata também destacou a responsabilidade dos eleitores na escolha dos representantes. “Não podemos desistir do Brasil. Nós não podemos desistir dos princípios e valores que nós precisamos ensinar para os nossos filhos”, disse. Ela lembrou que, em outubro, os eleitores escolherão presidente da República, senadores, governador, deputados federais e deputados distritais.

Durante a conversa com os apoiadores, Paula mencionou uma visita recente a Santa Luzia, na Estrutural, e relatou ter encontrado moradores em situação de vulnerabilidade. “Gente, nós temos ido em lugares que eu acredito que a gente nem imagina que tem em Brasília. É onde as crianças e o povo andam em esgoto a céu aberto”, afirmou.

A candidata questionou a normalização das condições encontradas na região. “A gente vai ficar achando isso normal?”, disse. Paula também pediu aos apoiadores que conheçam as propostas da candidatura e ajudem a apresentá-las à população.

Ela relatou ainda uma conversa com duas mulheres que disseram que votariam nela, mas que uma delas não sabia ler. “Então eu peço para que vocês olhem, conheçam”, afirmou aos participantes do encontro.

A agenda de Paula Belmonte neste domingo começou às 9h, com uma visita à Feira Permanente do Núcleo Bandeirante. Às 10h, a candidata participou do café da manhã com amigos e apoiadores no Park Way. Às 11h30, estava prevista uma panfletagem na Feira Permanente do Gama.