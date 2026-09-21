Calor e baixa umidade do ar predominam nesta segunda (21/9) no DF

Com a chegada da primavera nesta terça-feira (22/9), os dias podem continuar oscilantes entre céu limpo e chuvas fracas - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

Temperatura pode alcançar até 34ºC no Distrito Federal ao longo desta segunda-feira (21/9). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima para o Plano Piloto é de 32ºC, enquanto a umidade relativa do ar, em toda a capital, pode chegar aos 20%. Apesar da trégua das chuvas, é possível que haja novas priciptações na próxima quarta-feira (23/9).

Com a chegada da primavera nesta terça-feira (22/9), os dias podem continuar oscilantes entre céu limpo e chuvas fracas. Segundo a meteorologista do Inmet, Elizabeth Carnevskis, apesar do início da semana causar uma sensação térmica de que "há um sol para cada pessoa no DF", o cenário pode mudar em três dias. "Durante a primavera, é comum que o tempo intercale entre dias chuvosos e dias secos", explicou a especialista.

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Em momentos em que a umidade do ar estiver mais baixa, é importante reforçar os cuidados, como a hidratação e evitar a exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia. O descarte inadequado de bitucas de cigarro acesas também oferece riscos, pois tem o potencial de causar incêndios florestais, quando jogados na vegetação.