Kiko Caputo acredita que corrupção será tema central em debate

O candidato do Novo ao Governo do Distrito Federal (GDF), Kiko Caputo, acredita que a corrupção vai ser tema central no debate da Rede Record, que acontece na tarde desta segunda-feira (21/9). Ao chegar na emissora, Kiko falou à imprensa e destacou a importância de debater o combate à corrupção, citando o caso do Banco de Brasília (BRB).
“A população está de saco cheio. A gente só ouve notícias sobre corrupção envolvendo o Palácio do Buriti, o BRB, etc. ninguém aguenta mais. Precisamos de paz para o Distrito Federal avançar naquilo que é importante, como ter uma saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte também. A gente tem que fechar os ralos da corrupção e dar um choque de gestão no DF para ele ter serviços de excelência novamente”, afirmou Kiko.
Questionado sobre as ações para fortalecer o BRB, o candidato disse que priorizaria a recuperação do dinheiro do rombo referente às negociações fraudulentas com o Banco Master. “Agora já conta mais de R$ 22 bilhões, deve ter muita gente com bolso muito recheado, e a gente vai atrás não só do dinheiro, mas do patrimônio de quem deveria cuidar do BRB e não cuidou. É a turma do Buriti e a turma da Câmara Legislativa, porque falharam muito conosco. Eles que deveriam cuidar da população e dos bens da população fecharam os olhos, deixaram acontecer o maior roubo da história da república do brasil debaixo dos nossos olhos”, disse Kiko.
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Por Mila Ferreira
postado em 21/09/2026 13:46 / atualizado em 21/09/2026 13:57