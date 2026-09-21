Kiko Caputo acredita que corrupção será tema central em debate

Ao chegar para o Debate na Record, o candidato do Novo ao Governo do DF destacou a importância de debater o combate à corrupção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O candidato do Novo ao Governo do Distrito Federal (GDF), Kiko Caputo, acredita que a corrupção vai ser tema central no debate da Rede Record, que acontece na tarde desta segunda-feira (21/9). Ao chegar na emissora, Kiko falou à imprensa e destacou a importância de debater o combate à corrupção, citando o caso do Banco de Brasília (BRB).

“A população está de saco cheio. A gente só ouve notícias sobre corrupção envolvendo o Palácio do Buriti, o BRB, etc. ninguém aguenta mais. Precisamos de paz para o Distrito Federal avançar naquilo que é importante, como ter uma saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte também. A gente tem que fechar os ralos da corrupção e dar um choque de gestão no DF para ele ter serviços de excelência novamente”, afirmou Kiko.

Questionado sobre as ações para fortalecer o BRB, o candidato disse que priorizaria a recuperação do dinheiro do rombo referente às negociações fraudulentas com o Banco Master. “Agora já conta mais de R$ 22 bilhões, deve ter muita gente com bolso muito recheado, e a gente vai atrás não só do dinheiro, mas do patrimônio de quem deveria cuidar do BRB e não cuidou. É a turma do Buriti e a turma da Câmara Legislativa, porque falharam muito conosco. Eles que deveriam cuidar da população e dos bens da população fecharam os olhos, deixaram acontecer o maior roubo da história da república do brasil debaixo dos nossos olhos”, disse Kiko.