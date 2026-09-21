Real Time Big Data: Tarcísio abre 15 pontos sobre Haddad em nova pesquisa

Pesquisa Real Time Big Data mostra Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad como principais nomes na disputa pelo governo de São Paulo - (crédito: Douglas Gomes/Liderança Republicanos e Diogo Zacarias)

Uma nova pesquisa Real Time Big Data aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 53% das intenções de voto na disputa pela reeleição. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (21/9), mostra Fernando Haddad (PT) com 38%.

Outros candidatos como Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) somam 1%. Brancos e nulos correspondem a 5%, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

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No cenário espontâneo, em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio é mencionado por 32% e Haddad, por 18%. Outros nomes somam 3%, brancos e nulos são 6% e 41% não responderam.

Em uma simulação de segundo turno, Tarcísio de Freitas alcança 57% das intenções de voto, contra 39% de Fernando Haddad. Brancos e nulos totalizam 3%, e 1% não soube responder.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Haddad é citado por 41% dos entrevistados, enquanto Tarcísio tem rejeição de 33%. Policial Edjane aparece com 25%, seguida por Carlos Machado e Izadora Dias, com 21% cada. Vera Lúcia e Vivian Mendes registram 20% de rejeição.

Aprovação de Tarcísio

A gestão do atual governador é aprovada por 65% dos eleitores e desaprovada por 34%. Outros 1% não souberam ou não responderam.

Quando a avaliação é dividida por conceitos, 43% dos entrevistados classificam o governo como ótimo ou bom. Para 32%, a gestão é regular, e para 24%, é ruim ou péssima.

Senado

Na disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado, Guilherme Derrite (PP) lidera com 20% dos votos consolidados. André do Prado (PL) tem 18%, seguido por Simone Tebet (PSB), com 17%, e Marina Silva (Rede), com 14%. Salles (Novo) aparece com 9%.

Soninha Francine (Cidadania) tem 3%, enquanto Guto Schiavetto (Missão) e Geraldo Rufino (Podemos) registram 2% cada. Os demais candidatos somam 2%. Brancos e nulos são 6%, e 7% não souberam responder.

Na análise separada dos votos, Derrite lidera a primeira escolha com 24%, seguido por Tebet (18%), André do Prado (16%), Marina (15%) e Salles (9%). No segundo voto, André do Prado tem 20%, Derrite e Tebet aparecem com 16% cada, Marina com 13% e Salles com 9%.

O levantamento do Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em São Paulo entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com os números SP-07495/2026 e BR-09702/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.