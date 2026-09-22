Homem é preso por roubar conta bancária da sogra

Um homem de 32 anos foi preso por furtar dinheiro da conta bancária da sogra, de 68, depois de acompanhá-la em uma cirurgia. O genro tinha sido pago para fazer companhia à idosa, momento em que teve acesso ao celular da vítima. Além do possível delito, o suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto, por não estar pagando a pensão alimentícia da filha. O indivíduo foi preso na própria residência, no Riacho Fundo II.

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual (Decrin) cumpriu o mandado de prisão na tarde dessa segunda (21/9), durante a Operação Afeto de Fachada, que investiga a apropriação de rendimentos da idosa. Segundo a apuração, a mulher teria informado a um profissional da Secretaria de Saúde, em visita técnica, que havia notado o sumiço de valores da sua conta bancária, apontando seu genro como principal suspeito do desvio.

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A reclamação foi levada pela pasta à Decrin, que iniciou as diligências para investigar o suspeito. Durante as investigações, os agentes da Polícia Civil constataram que ele havia se aproveitado da confiança da vítima para acessar o celular dela e feito as transferências pela conta bancária da idosa, furtando valores.

O celular do suspeito foi apreendido pela polícia e será e enviado ao Instituto de Criminalística, para perícia. Segundo a PCDF, o acusado pode pegar de quatro a 10 anos de cadeia, com possibilidade de um aumento de cinco anos, pelos crimes de furto mediante fraude, praticado por meio eletrônico, além de estelionato majorado em razão da condição de idosa da vítima. Caso seja condenado, o homem pode pegar até 20 anos de cadeia.