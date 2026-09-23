Vídeo: mulher e adolescente são presos com drogas e arma de fogo no Gama

PMDF apreende arma, drogas e detém mulher e menor no setor leste do Gama - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher e um adolescente foram detidos no Setor Leste do Gama, durante uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) contra o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada após denúncias apontarem a comercialização de entorpecentes nas proximidades de um ponto de táxi, na na Quadra 36 da região.

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Durante o patrulhamento, nesta terça-feira (22/9), os policiais do GTOP 29 abordaram uma mulher que carregava uma porção de substância análoga à maconha. Segundo a PMDF, ela possui passagem por tentativa de homicídio e indicou aos policiais o endereço onde morava.

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No imóvel, as equipes perceberam um indivíduo fugindo para os fundos da residência. Após a moradora autorizar a entrada dos policiais, um adolescente foi localizado dentro da casa. Conforme a corporação, o jovem tinha registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Em outro cômodo, os policiais encontraram uma mala com porções de maconha, cocaína, crack, dry e “chocolate”. Um vidro com skunk também foi localizado dentro da geladeira. No imóvel ainda havia balanças de precisão, papel-alumínio, papel-filme e embalagens utilizadas para acondicionar os entorpecentes e uma pistola Taurus calibre .765, acompanhada de oito munições intactas.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A mulher foi conduzida à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrado boletim de ocorrência por uso e porte de entorpecentes.