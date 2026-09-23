Briga por um colchão termina em tentativa de homicídio em São Sebastião

Vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital após atendimento do Corpo de Bombeiros - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Uma discussão motivada pelo furto de um colchão terminou em uma tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira (23/9), próximo ao Restaurante Comunitário de São Sebastião. Segundo o relato da vítima, o colchão teria sido levado durante a madrugada pelo homem que, horas depois, se encontrou com ele no restaurante. Segundo a Polícia Militar (PMDF), os dois são pessoas em situação de rua.

Após a agressão, policiais militares do 21º Batalhão foram acionados, por volta das 7h30, e receberam de testemunhas informações sobre a direção que suspeito fugiu. As equipes fizeram buscas nas proximidades do restaurante e localizaram o homem ainda na região. Com ele, foi encontrada a arma branca que teria sido utilizada no ataque.

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De acordo com o agredido, os dois começaram a discutir após o encontro no restaurante. Durante a briga, o homem teria utilizado a arma branca para agredi-lo. Ele sofreu cortes nas mãos e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), sendo encaminhado posteriormente para uma unidade de saúde.

O suspeito foi detido e levado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a PMDF, ele possui passagem pela polícia por porte de arma branca.

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