InícioCidades DF
EVENTO

Lentes de contato: aprenda a usar com segurança em evento no Parque

Ação gratuita neste domingo oferece avaliação visual e orientação de especialistas sobre os cuidados essenciais para a saúde dos seus olhos

Para quem depende das lentes, alguns minutos dedicados à higiene e ao cuidado podem evitar consequências que vão muito além de um simples desconforto - (crédito: Wikimedia Commons/Divulgação )
Para quem depende das lentes, alguns minutos dedicados à higiene e ao cuidado podem evitar consequências que vão muito além de um simples desconforto - (crédito: Wikimedia Commons/Divulgação )

Em alusão ao Setembro Safira, campanha de conscientização sobre o uso correto de lentes de contato, o Parque da Cidade recebe neste domingo (27/09) uma ação gratuita voltada aos cuidados com a saúde ocular.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A iniciativa é promovida pelos hospitais oftalmológicos HOB, Visão Hospital de Olhos e Grupo Inob. O evento acontece das 8h30 às 11h no estacionamento da Administração do parque e tem participação aberta ao público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • GDF promove 9ª edição do Cuide-se + com programação para o Dia da Mulher

  • Saúde oferece vacinação e atendimento gratuitos no Boulevard Shopping

  • Santa Maria recebe Tenda+ com serviços de saúde a partir de quarta-feira (12/3)

Durante a ação, será possível fazer gratuitamente um pré-exame de refração, que serve para identificar possíveis alterações de grau. Os participantes também receberão orientação oftalmológica sobre a utilização adequada das lentes de contato.

O objetivo é chamar a atenção para hábitos comuns que, quando realizados de maneira inadequada, podem trazer riscos à saúde dos olhos. A programação também contará com um café da manhã saudável e distribuição de brindes.

Serviço

Local: Parque da Cidade – estacionamento da Administração
Data: 27/09/2026 (domingo)
Horário: das 8h30 às 11h

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/09/2026 12:21 / atualizado em 25/09/2026 12:21
x