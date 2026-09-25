Lentes de contato: aprenda a usar com segurança em evento no Parque

Em alusão ao Setembro Safira, campanha de conscientização sobre o uso correto de lentes de contato, o Parque da Cidade recebe neste domingo (27/09) uma ação gratuita voltada aos cuidados com a saúde ocular.
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A iniciativa é promovida pelos hospitais oftalmológicos HOB, Visão Hospital de Olhos e Grupo Inob. O evento acontece das 8h30 às 11h no estacionamento da Administração do parque e tem participação aberta ao público.
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Durante a ação, será possível fazer gratuitamente um pré-exame de refração, que serve para identificar possíveis alterações de grau. Os participantes também receberão orientação oftalmológica sobre a utilização adequada das lentes de contato.
O objetivo é chamar a atenção para hábitos comuns que, quando realizados de maneira inadequada, podem trazer riscos à saúde dos olhos. A programação também contará com um café da manhã saudável e distribuição de brindes.
Serviço
Local: Parque da Cidade – estacionamento da Administração
Data: 27/09/2026 (domingo)
Horário: das 8h30 às 11h
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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