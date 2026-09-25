Elisson Ferreira propõe cobrir até 60% da conta de luz de feirantes

A proposta de Elisson Ferreira (Agir) complementa a legislação distrital sobre o custeio de áreas comuns e dialoga com o Cartão-Feira - (crédito: Divulgação)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Elisson Ferreira (Agir) apresentou, nesta sexta-feira (25/9), o projeto Recomeça DF Feiras, uma iniciativa voltada para a modernização e sustentabilidade financeira dos mercados públicos da capital. Direcionada aos cerca de 20 mil feirantes do DF, a proposta é dividida em quatro frentes de atuação e traz como principal destaque um auxílio econômico que cobrirá até 60% da parcela elegível da conta de luz dos comerciantes, além da individualização do consumo de energia elétrica em cada box.

A medida busca resolver os problemas da cobrança coletiva ao estruturar uma parceria técnica entre o GDF, a Neoenergia Brasília e os órgãos de infraestrutura pública para instalar medidores individuais. Como as tarifas são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o alívio financeiro funcionará como um benefício econômico direto do GDF — respeitando um teto mensal, a regularidade da atividade, o porte do negócio e o consumo do feirante.

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Para justificar a necessidade da medida diante do cenário econômico atual, o postulante destacou a pressão que os pequenos comerciantes enfrentam com o avanço do comércio eletrônico e a urgência de garantir custos operacionais mais transparentes e acessíveis.

“Sabemos das dificuldades enfrentadas por quem abre o box todos os dias, gera emprego e movimenta a economia das nossas cidades. O comércio mudou, a concorrência da internet cresceu e o poder público precisa ajudar as feiras a se modernizarem. Queremos contas transparentes, cada comerciante pagando pelo que realmente consome e um programa que reduza o peso da energia para quem trabalha e produz”, afirmou Elisson.

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A proposta complementa a legislação distrital sobre o custeio de áreas comuns e dialoga com o Cartão-Feira, instrumento legal que já prevê recursos para a modernização de boxes e eficiência energética. Para garantir a sustentabilidade do programa e reduzir custos para os cofres públicos no longo prazo, o projeto prevê estudos para a instalação de painéis de energia solar nos telhados das feiras. O modelo apoia-se em referências como a Feira da Arno 33, em Palmas; os mercados de Hong Kong; e o Mercado de La Ribera, em Bilbao, onde painéis solares suprem 30% da energia consumida.

Além da questão energética, o Recomeça DF Feiras engloba um eixo de suporte financeiro com a realização de mutirões jurídicos e de orientação para comerciantes endividados. A repactuação de débitos tem como objetivo restaurar a capacidade de crédito dos trabalhadores de feiras permanentes, livres, de produtores e shoppings populares.

“O objetivo não é simplesmente pagar uma conta. É criar condição para que o pequeno comerciante volte a crescer, regularize sua situação, tenha acesso ao crédito, reduza seus custos e continue gerando renda. Quando o comércio local funciona, o dinheiro circula dentro da própria cidade”, ressaltou o candidato.

A expectativa da candidatura é que o alívio nas despesas fixas e o apoio ao microcrédito sirvam como catalisadores para atrair novamente os consumidores e reaquecer o comércio popular no Distrito Federal.

“Precisamos fazer as pessoas voltarem às nossas feiras, consumir no comércio local e movimentar a economia das cidades. Feira cheia significa comerciante vendendo, emprego, renda e dinheiro circulando no Distrito Federal”, concluiu Elisson.