Celina chama proibição das bets de "eleitoreira" e critica Lula

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), classificou como “eleitoreira” a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de proibir as chamadas bets no Brasil. A declaração ocorreu neste domingo (27/9), durante agenda de campanha na Ponte Alta, após encontro com apoiadores.
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“Acho que é eleitoreiro. O Brasil nunca tinha que ter sancionado as bets. As famílias estão empobrecidas, as famílias estão endividadas. Hoje, 60% do endividamento nacional se deve a jogos de azar. Então foi ele que permitiu, então nada melhor do que ele mesmo retirar”, afirmou a política.
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Celina disse ainda que, na avaliação dela, a medida não representa um mérito do presidente. “Ele está fazendo o que era obrigação dele fazer há muito tempo atrás”, declarou.
Na sequência, a governadora associou a decisão ao período eleitoral. “Agora na hora da eleição ele virou crente, virou católico, virou contra as bets, virou apoiador da família, apoiador da segurança pública, tudo o que eles não são”, disse.
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