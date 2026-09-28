"Temos duas mulheres do Lula contra duas do Bolsonaro", diz Michelle sobre disputa ao Senado

Michelle Bolsonaro (PL), candidata ao Senado, participou de uma reunião com candidatos da coligação partidária e pediu apoio na reta final das eleições. Segundo a ex-primeira-dama, a chapa formada por ela e Bia Kicis (PL) é a “chapa do coração do Bolsonaro” e a disputa pelas cadeiras do Senado no Distrito Federal está entre direita e esquerda.
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“Nós contamos com vocês nesses seis últimos dias de eleição. Precisamos correr também atrás do voto útil, porque hoje nós temos duas mulheres de direita e duas mulheres de esquerda. Temos duas mulheres do Lula contra duas mulheres do Bolsonaro, porque Michelle e Bia são a chapa do coração do Bolsonaro”, afirmou Michelle.
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A candidata também defendeu o chamado voto combinado como forma de fortalecer a representação do grupo no Senado. “Trabalhar para que a precariedade que está acontecendo hoje acabe, para que o meu marido seja solto, para que todos os presos do 8 de janeiro sejam libertos”, destacou.
Michelle afirmou ainda que considera injustas as prisões relacionadas aos atos de 8 de janeiro. “O povo brasileiro, o povo de bem não aceita injustiça. A injustiça dói, a injustiça persegue, maltrata e ela destrói vidas”, afirmou.
Segundo a candidata, a eleição dela e de Bia Kicis é necessária para “resgatar” o Distrito Federal. “Vamos trabalhar, vamos para a rua com muita força, com muita fé, com muito cuidado também, porque os últimos dias a gente sabe que a perseguição começa, e é grande. Então, que vocês tenham fé de trabalhar para que a gente possa resgatar o nosso Distrito Federal e o nosso Brasil”, afirmou.