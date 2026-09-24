Podemos-DF mobiliza consolidação de Michele Bolsonaro e Bia Kicis ao Senado

Podemos-DF mobiliza apoio a consolidação de Michele Bolsonaro e Bia Kicis ao Senado. - (crédito: Divulgação )

Há 10 dias do pleito, o Podemos-DF articula mobilização para eleger as duas candidatas do Partido Liberal (PL) ao Senado Federal, Bia Kicis e Michele Bolsonaro. A força-tarefa, engajada pela base e colaboradores da sigla, afirma o apoio definitivo do partido às candidatas.

O Podemos-DF, chegou a lançar a candidatura de Cristian Viana ao Senado, mas entendeu que a divisão prejudicaria a eleição dos candidatos de centro-direita e decidiu, então, apoiar as candidatas Michele Bolsonaro e Bia Kicis, ambas do PL, dedicando, inclusive, tempo do horário eleitoral gratuito, exibido nas emissoras de televisão nesse período eleitoral, para consolidar o nome das candidatas ao parlamento.

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Para o Podemos-DF, o empenho é fundamental para assegurar uma base consolidada no Congresso Nacional. O esforço foi resaltado pelo presidente do partido, Cristian Viana, que pediu empenho das equipes e reafirmou a confiança no peso político das candidatas nesta reta final.

"O Distrito Federal precisa de vozes firmes, destemidas e representativas. Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) representam a força, a coerência e os valores que o nosso eleitorado”, defende. Ainda, disse que lutar por essas duas vagas não é apenas uma estratégia de campanha, mas o compromisso do Podemos-DF, em garantir que as candidatas defendam o DF no Senado.



*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

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