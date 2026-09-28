PSD oficializa apoio a Celina Leão para o GDF, após saída de Arruda do pleito

Celina Leão recebeu apoio, oficialmente, do PSD após a saída de Arruda da disputa - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

Após a Justiça impedir José Roberto Arruda (PSD) de disputar a eleição para o Governo do Distrito Federal (GDF), o PSD anunciou, oficialmente, nesta segunda-feira (28/9), o apoio a Celina Leão (PP). O anúncio foi feito em uma reunião entre dirigentes do partido e a própria governadora, na sede do PSD.

A dirigente do PSD, Patrícia Junqueira, leu nota oficial do partido, onde foi anunciado o apoio à candidata do PP. “A Executiva Regional deliberou pelo apoio a Celina, com o propósito de contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de saúde, educação e segurança; para a implementação de políticas públicas em favor dos que mais precisam”, disse trecho da nota.

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O presidente do PSD-DF, Paulo Octávio, reforçou o apoio a Celina em seu discurso. “Tenho acompanhado a sua luta, Celina. Não é fácil. É a força de uma mulher guerreira, trabalhadora que quer o bem de Brasília e nós apostamos isso. Você tem demonstrado, nos últimos meses, uma dedicação a Brasília”, disse.

Estiveram presentes no anúncio a governadora Celina Leão (PP); o candidato a vice, Gustavo Rocha (Republicanos); o presidente do PSD-DF, Paulo Octávio; as candidatas ao Senado pelo PL, Bia Kicis e Michelle Bolsonaro, entre outras lideranças de ambos os partidos.

“Como presidente do PL, abraçamos o compromisso de apoiar Celina e não abrimos mão. Ficamos muito felizes de trazer o PSD e isso nos dar muito mais força para buscar essa vitória no domingo. Queremos Celina eleita no primeiro turno”, afirmou Bia Kicis.

Celina agradeceu o apoio. “Hoje é um dia difícil. Vocês carregaram outro projeto no coração e a gente tem muito respeito por isso”, afirmou, se dirigindo aos membros do PSD. “Esse momento me enche de responsabilidade. Nosso projeto significa uma segurança pública forte, uma saúde forte, a recuperação do BRB como nossa meta principal, é uma cidade que não aceita retrocesso. Ao gesto de vocês, a minha gratidão. Esse gesto jamais será esquecido por mim”, acrescentou a governadora e candidata.

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Michelle Bolsonaro celebrou o apoio do PSD à chapa de Celina. “Fazemos política com feminilidade. Não entramos pela cota, mas as mulheres que entram, entram por uma causa. Unimos esse exército em prol ao que é mais caro ao nosso coração que é cuidar de quem cuida, trabalhar pelo nosso povo”, discursou a candidata do PL.

Arruda divulgou um vídeo, na noite de domingo (27/9), alegando discordar da decisão do partido.

O candidato do PSD ao Senado, Ronaldo Fonseca, renunciou à disputa, nesta segunda-feira (28/9), para apoiar Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL).