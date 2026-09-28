Tribunal do Júri condena três irmãos por homicídio em Samambaia

Decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal declarou nula a cláusula contratual que proibia a restituição dos valores - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Tribunal do Júri de Samambaia condenou os irmãos Darlaine Santos Brasil, Dalila Santos Brasil e Valdeir Xavier Ferreira pelo assassinato de uma jovem, cometido em março deste ano, motivado por vingança. Juntas, as penas ultrapassam os 53 anos de reclusão.

Valdeir foi condenado a 23 anos de prisão, enquanto Darlaine e Dalila receberam sentença de 15 anos. A pena do homem foi agravada pela condição de reincidente, com seis condenações anteriores, e pelo fato do crime ter sido cometido durante o cumprimento de outras penas.

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De acordo com a denúncia, o assassinato aconteceu na tarde de 29 de março deste ano, em Samambaia. Os irmãos, acompanhados de uma quarta pessoa que não foi identificada na sentença, invadiram a residência da vítima e a agrediram até a morte. O crime foi motivado por uma briga anterior, quando Darlaine foi ferida por uma pessoa do convívio da vítima.

Depois do desentendimento, Darlaine reuniu os irmãos para planejar e realizar a vingança. Com superioridade numérica, o grupo surpreendeu a vítima no local onde morava, o que impossibilitou que ela se defendesse.

O juiz presidente do júri destacou as consequências graves do crime, considerando que a jovem deixou uma filha menor de idade. O comportamento da vítima foi considerado neutro pelo magistrado. Os condenados não podem recorrer da decisão.