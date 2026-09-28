Maria Abadia (PSD) declara apoio à candidatura de Paula Belmonte ao GDF

A candidata à deputada federal Maria de Lourdes Abadia (PSD) declarou, nesta segunda-feira (28/9), apoio à candidatura de Paula Belmonte (PSDB) ao GDF. O anúncio na reta final da campanha eleitoral ocorre logo após a saída de José Roberto Arruda (PSD) da disputa pelo Palácio do Buriti, após sua candidatura ser impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral na quinta-feira (24).
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A ex-gestora, que até então integrava o grupo político do correligionário, justificou a aliança com base na convergência de propostas voltadas prioritariamente para a área social. No mesmo dia, a direção regional do PSD anunciou apoio à candidatura de Celina Leão (PP).
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Ao comentar a mudança no cenário eleitoral e a aliança com a tucana, a ex-governadora apontou os motivos pessoais e ideológicos que fundamentaram sua escolha nesta reta final de pleito. “Recebi com tristeza a notícia que tirou Arruda desta eleição. Reconheço em Paula Belmonte uma proximidade com as causas que sempre defendi: o desenvolvimento social, as famílias, os idosos e as pessoas que mais precisam”, afirmou. Abadia colocou sua experiência pública à disposição para colaborar com o projeto de Paula Belmonte.
Aos 82 anos, a candidata ao Congresso Nacional possui uma extensa trajetória na política da capital, sendo a primeira mulher a governar o DF, além de ter atuado como administradora de Ceilândia, deputada distrital, deputada federal e vice-governadora.
Paula Belmonte comemorou publicamente o reforço em sua palanque e ressaltou o significado simbólico da trajetória da ex-governadora para o fortalecimento da presença feminina na política brasiliense.
“Recebo com muita alegria e gratidão o apoio de Maria de Lourdes Abadia, uma mulher que é referência na política de Brasília e que abriu caminhos para tantas outras mulheres. Abadia tem uma história de serviço à nossa cidade e de compromisso com as pessoas. É uma honra contar com seu apoio e sua confiança neste momento tão importante”, destacou Paula. A adesão de Abadia é vista pela campanha tucana como um importante ativo político para atrair o eleitorado conservador e ligado às pautas sociais no DF.
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