Mulher é presa após atacar outra com garrafa quebrada no Setor Comercial Sul

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (28/9) após tentar matar outra no Setor Comercial Sul. O crime ocorreu com o uso de uma garrafa de vidro quebrado e foi flagrado por policiais militares do 1º BPM durante a troca de turno da equipe. A agressora investiu contra a vítima atingindo pescoço e braços dela. Veja:

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Policiais que presenciaram o ataque intervieram imediatamente, detiveram a mulher e acionaram o socorro médico. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhada ao Hospital de Base. A autora da agressão foi levada para a 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), com o pedaço de vidro apreendido e imagens de câmeras de segurança que registraram a violência. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.