InícioCidades DF
Tentativa de homicídio

Mulher é presa após atacar outra com garrafa quebrada no Setor Comercial Sul

A agressora investiu contra a vítima atingindo seu pescoço e braços; suspeita responderá por tentativa de homicídio qualificado

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base - (crédito: Material cedido ao Correio)
A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (28/9) após tentar matar outra no Setor Comercial Sul. O crime ocorreu com o uso de uma garrafa de vidro quebrado e foi flagrado por policiais militares do 1º BPM durante a troca de turno da equipe. A agressora investiu contra a vítima atingindo pescoço e braços dela. Veja:

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Policiais que presenciaram o ataque intervieram imediatamente, detiveram a mulher e acionaram o socorro médico. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhada ao Hospital de Base. A autora da agressão foi levada para a 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), com o pedaço de vidro apreendido e imagens de câmeras de segurança que registraram a violência. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 28/09/2026 23:47
x