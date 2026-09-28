Pix negado e algema no braço: jovem é preso por tráfico em Ceilândia

Em varredura realizada no local e em um imóvel abandonado nas proximidades, os policiais encontram uma grande quantidade de drogas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (28/9), no Setor N de Ceilândia Norte (QNN 19). O jovem foi surpreendido por policiais militares no momento em que negociava a venda de uma porção de cocaína por R$ 40 via Pix.

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A equipe da Polícia Militar (PMDF) realizava patrulhamento ostensivo na região quando suspeitou da movimentação de três indivíduos. Durante a abordagem, o comprador confessou que adquiria a droga do adolescente. A transação só não foi concluída devido à rápida intervenção policial.

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Em varredura realizada no local e em um imóvel abandonado nas proximidades, os militares encontraram 29 porções de maconha, nove porções de cocaína, uma porção da droga dry (tipo de concentrado de maconha), um saco com resíduos de cocaína e uma balança de precisão, além de R$ 145 em espécie, um celular e um relógio.

O jovem confessou a posse de todo o material ilícito e foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) para o registro da ocorrência. Os outros dois abordados prestaram esclarecimentos e foram liberados.