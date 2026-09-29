Ex-coronel condenado por omissão no 8 de janeiro passa mal na prisão

Ex-coronel passou mal e bateu a cabeça ao cair na cela - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Preso no 16º Batalhão da Polícia Militar, a 'Papudinha', o ex-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Eduardo Naime Barreto passou mal em sua cela na segunda-feira (29/9). Condenado a 16 anos de prisão no âmbito das investigações dos atos de 8 de Janeiro, Naime atuava como chefe do Departamento de Operações da corporação e foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado.

Na noite de segunda (29/9), o ex-coronel apresentou mal-estar ao se levantar da cama, o que resultou em uma queda. Naime bateu a cabeça e desmaiou, sendo encontrado por agentes que o encaminharam a um hospital para a realização de tomografia. Apesar do acidente, o exame não apontou alterações.

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Em nota, a corporação relatou que o ex-coronel recebeu atendimento médico e medicação, sendo liberado em seguida e levado ao Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM).

Leia a nota na íntegra:

"A Polícia Militar do Distrito Federal informa que o referido custodiado apresentou um mal-estar ao levantar-se da cama, vindo a cair e bater a cabeça, permanecendo desacordado por alguns instantes.

O policial militar foi encaminhado imediatamente ao hospital, onde realizou exame de tomografia, que não apontou alterações. Após receber medicação e atendimento médico, ele foi liberado e está retornando ao Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM)."

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