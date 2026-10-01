Caminhão com 160kg de cocaína é interceptado pela Polícia Civil no DF

Em uma megaoperação de seis meses de investigação, policiais civis da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) interceptaram um caminhão com carregamento de 160kg de cocaína, do tipo escama de peixe, e 15kg de skunk, em uma área que liga Samambaia e Recanto das Emas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A operação ocorreu na noite desta quinta-feira (1°/10). Segundo o delegado Alexandre Gratão, chefe da 32ª DP, a prisão ocorreu no momento em que o motorista do caminhão descarregava a droga do compartimento para um carro de passeio. O destino final seria uma “casa entoque” em Samambaia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A polícia apreendeu, ainda, uma arma calibre .20 com numeração raspada e dois carros. Os dois homens detidos são o motorista do caminhão e o traficante recebedor da droga.