As primeiras horas de votação no Setor O foram de fluxo intenso

O domingo (4/10) eleitoral começou com euforia entre os votantes, que entraram na escola ao mesmo tempo, ansiosos para cumprir o compromisso com a urna. Dentro do colégio, as orientações sobre as seções foram dadas de forma breve e a fila logo se dissolveu. Nos primeiros dez minutos após a liberação, o movimento foi intenso, mas acalmou-se ao longo da primeira hora. O fluxo seguiu em ritmo leve e os eleitores não precisaram esperar muito para votar.

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Às 7h de domingo, já havia 15 pessoas em frente à Escola Classe 33 de Ceilândia aguardando a abertura dos portões. Cássio Limeira, de 64 anos, era o primeiro da fila. Chegou cedo para “se livrar do compromisso”. O responsável por manutenção industrial, que vai se aposentar no final do ano, demonstrou pessimismo em relação ao resultado das urnas: "Sinceramente, não acho que vai melhorar".

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Limeira acredita que deve haver mudanças no cenário atual do Distrito Federal, mas não confia que elas virão por meio das eleições. "Quero que melhore, mas acho difícil alguma coisa mudar", completou.