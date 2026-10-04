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Eleições 2026

Moradores do Itapoã vão às urnas em busca de mudanças e melhorias

Movimentação no Colégio Barão do Rio Branco reuniu eleitores de diferentes gerações no DF, marcados pela expectativa de melhorias sociais

Da esquerda para direita: Mailson Cunha Silva, Maria Cunha Silva, Nayane de Souza Lima e Luiz Alberto Souza Cunha - (crédito: Mariana Campos)
Da esquerda para direita: Mailson Cunha Silva, Maria Cunha Silva, Nayane de Souza Lima e Luiz Alberto Souza Cunha - (crédito: Mariana Campos)

A movimentação de eleitores no Colégio Barão do Rio Branco, no Itapoã, refletiu o clima do dia de votação neste domingo (4/10). Filas, expectativas de melhorias sociais e a participação marcante de jovens que exerceram o direito ao voto pela primeira vez. Mais do que isso, o desejo marcante de um país imerso em pautas profundas e que pensem na população.

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Entre veteranos e novos votantes, o sentimento comum era a busca por um futuro com mais oportunidades e avanços para a comunidade. Para a eleitora Maria Cunha Silva, 62 anos, que compareceu à seção utilizando o atendimento prioritário devido a problemas de saúde, exercer a cidadania é um dever contínuo na busca por melhorias coletivas.

"A importância de votar é escolher uma pessoa ou um candidato que vai fazer o bem para a sociedade, né? Porque a gente tá vendo que tá muito precário. O que eu espero do meu candidato é que ele supere as nossas expectativas de coisas boas", afirmou a aposentada, moradora recente da região que realiza tratamento de saúde em Brasília há mais de cinco anos.

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A defesa da democracia e o empenho em participar das eleições também marcaram a presença de quem acompanhou a família até as urnas, como o advogado Mailson Silva, de 35 anos. "Isso é muito importante para que a gente possa fazer valer o nosso voto. Fazemos todo o possível para poder estar aqui hoje, juntamente com a minha família, e ver se a gente consegue, através do nosso voto, uma mudança nos dias atuais", destacou Mailson Silva.

A primeira vez nas urnas

A jornada eleitoral também contou com a estreia de jovens de 18 anos que recém-concluíram o ensino médio e vivenciam as decisões da vida adulta, tanto no âmbito acadêmico quanto político. É o caso de Enzo Santos Jesus Bernardes, estudante de Contabilidade, que ressaltou a relevância da avaliação consciente das propostas.

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"Eu acho que a importância de votar é justamente para um Brasil melhor, principalmente nessa decisão que é extremamente decisiva. Na primeira eleição que estou participando, acho muito importante a gente realmente ver todas as propostas, tanto de candidato (a presidente) quanto senador, ver o que combina mais com a gente para poder votar", pontuou Enzo Bernardes.

Também estreante nas urnas aos 18 anos, a jovem Evelyn Cayla Pereira de Oliveira reforçou o impacto da participação jovem para o rumo do país. “É sobre o futuro do país, né? O nosso futuro”, finalizou a jovem.

Saiba Mais

  • Enzo Santos e Evelyn Kayla votam pela primeira vez
    Enzo Santos e Evelyn Kayla votam pela primeira vez Foto: Mariana Campos
  • Fila no Colégio Barão do Rio Branco, no Itapoã
    Fila no Colégio Barão do Rio Branco, no Itapoã Foto: Mariana Campos
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 04/10/2026 15:59
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