Moradores do Itapoã vão às urnas em busca de mudanças e melhorias

A movimentação de eleitores no Colégio Barão do Rio Branco, no Itapoã, refletiu o clima do dia de votação neste domingo (4/10). Filas, expectativas de melhorias sociais e a participação marcante de jovens que exerceram o direito ao voto pela primeira vez. Mais do que isso, o desejo marcante de um país imerso em pautas profundas e que pensem na população.

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Entre veteranos e novos votantes, o sentimento comum era a busca por um futuro com mais oportunidades e avanços para a comunidade. Para a eleitora Maria Cunha Silva, 62 anos, que compareceu à seção utilizando o atendimento prioritário devido a problemas de saúde, exercer a cidadania é um dever contínuo na busca por melhorias coletivas.

"A importância de votar é escolher uma pessoa ou um candidato que vai fazer o bem para a sociedade, né? Porque a gente tá vendo que tá muito precário. O que eu espero do meu candidato é que ele supere as nossas expectativas de coisas boas", afirmou a aposentada, moradora recente da região que realiza tratamento de saúde em Brasília há mais de cinco anos.

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A defesa da democracia e o empenho em participar das eleições também marcaram a presença de quem acompanhou a família até as urnas, como o advogado Mailson Silva, de 35 anos. "Isso é muito importante para que a gente possa fazer valer o nosso voto. Fazemos todo o possível para poder estar aqui hoje, juntamente com a minha família, e ver se a gente consegue, através do nosso voto, uma mudança nos dias atuais", destacou Mailson Silva.

A primeira vez nas urnas

A jornada eleitoral também contou com a estreia de jovens de 18 anos que recém-concluíram o ensino médio e vivenciam as decisões da vida adulta, tanto no âmbito acadêmico quanto político. É o caso de Enzo Santos Jesus Bernardes, estudante de Contabilidade, que ressaltou a relevância da avaliação consciente das propostas.

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"Eu acho que a importância de votar é justamente para um Brasil melhor, principalmente nessa decisão que é extremamente decisiva. Na primeira eleição que estou participando, acho muito importante a gente realmente ver todas as propostas, tanto de candidato (a presidente) quanto senador, ver o que combina mais com a gente para poder votar", pontuou Enzo Bernardes.

Também estreante nas urnas aos 18 anos, a jovem Evelyn Cayla Pereira de Oliveira reforçou o impacto da participação jovem para o rumo do país. “É sobre o futuro do país, né? O nosso futuro”, finalizou a jovem.



