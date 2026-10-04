Nas urnas do Arapoanga, a esperança mede forças com o ceticismo

A rotina nas seções eleitorais é marcada por um mosaico de motivações, expectativas e realidades sociais, mesmo que alguns eleitores estejam desesperançosos. No Centro Educacional Dona América Guimarães, no Arapoanga, neste domingo (4/10), o dia da eleição mobilizou jovens e idosos que estão em busca de um país melhor.

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Para quem está votando pela primeira vez, a experiência traz um misto de consciência cidadã e pragmatismo. É o caso do estudante de informática Gabriel Ferreira da Silva, 20 anos, que avalia a relevância de exercer o voto sem criar grandes ilusões sobre mudanças imediatas.

"Sensação boa, só que eu sinto que na minha vida vai influenciar muito não, mas acho que é importante votar, decidir qual lado,", afirma Gabriel. Ao comentar sobre o que espera para o futuro, o jovem reforça a necessidade de atenção a áreas básicas no bairro onde vive, destacando demandas por infraestrutura de saúde e segurança pública.

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Na companhia do amigo Gabriel, também na sua primeira eleição, Evelin Rodrigues, 19 anos, afirmou estar nervosa para votar, especialmente pela magnitude da decisão relacionada ao pleito atual. “Fiquei com medo de errar alguma coisa, mas foi tudo bem tranquilo”, completa.

A força da tradição

Na outra ponta da fila, a experiência de décadas de votação traz uma visão madura sobre o processo eleitoral. A dona de casa Maria das Neves Gouveia Souza, 74, relata uma votação rápida e sem intercorrências, destacando o hábito de participar da vida política desde a juventude.

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"Para mim foi ótimo, foi muito rápido (votar). A moça me pôs na frente, foi tudo ótimo. Não teve nada de errado, foi tudo certo", relatou Maria das Neves, ressaltando o carinho por essa época de eleições. "Eu gosto mesmo, eu comecei a votar ainda muito cedo."

Sobre as expectativas para os eleitos, a aposentada sintetiza o desejo comum por atenção às necessidades da população e melhorias sociais. "Olha, assim, eu não tenho nenhum (candidato específico), eu vou pedir a Deus que quem ganhar vai olhar para o povo, que é o que tá mais precisando, porque as coisas não tão fáceis. Então o que a gente espera é que tenha melhoria."



