Instabilidade no e-Título decorre de excessos de acessos simultâneos

A oscilação no aplicativo e-Título neste domingo (4/10) de votação decorre do elevado volume de acessos simultâneos e de variações na internet dos celulares, porém sem registro de falha grave no sistema. Diante da instabilidade digital, os locais de votação disponibilizam listas coladas na entrada das escolas para a localização das seções, além de atendimento nos portões e consulta pelo site do Tribunal Superior Eleitoral.

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A coordenadora de acessibilidade do Colégio La Salle da 906 Sul, Mariana Ramos, reforça orientações ao público. "Sobre o e-Título, não tem nenhuma falha grave no sistema, são só aquelas instabilidades normais que acontecem quando milhões de pessoas resolvem entrar no aplicativo ao mesmo tempo. Às vezes é a própria rede de internet do celular do eleitor que oscila ali na hora” comenta. “A orientação é esperar um pouco e tentar de novo. Se o aplicativo não carregar de jeito nenhum para ver a seção, é só ir na entrada que tem as listas impressas coladas na parede, ou falar com algum coordenador. Quem precisa justificar pode entrar em qualquer sala de votação e justificar direto no papel com o mesário até as 17h, com documento com foto.”

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Além das alternativas imediatas durante o horário de votação, a legislação garante prazo estendido para a regularização da ausência no processo eleitoral. O cidadão que não conseguir efetuar o procedimento no dia do pleito dispõe de até 60 dias após a eleição para realizar a justificativa sem a cobrança de multa. O envio da solicitação posterior pode ser feito de forma online pelo próprio aplicativo e-Título ou diretamente pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral.