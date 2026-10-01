Cão vítima de choques e maus-tratos é resgatado na Vila Planalto

As imagens de segurança entregues aos investigadores revelam um histórico de maus-tratos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um cão mantido preso, sem água nem comida, foi resgatado por agentes da Polícia Civil (PCDF) na Vila Planalto, nesta quinta-feira (1º/10). A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) após a corporação receber denúncias e gravações que comprovam uma rotina de agressões e violência contra o animal.

Leia também: Polícia Civil resgata filhote após denúncia de abuso sexual e procura suspeito

No momento do resgate, os policiais encontraram o animal em condições extremamente precárias, amarrado e desprovido de qualquer assistência básica. As imagens de segurança entregues aos investigadores revelam um histórico de maus-tratos que se arrastava há meses, incluindo episódios em que o tutor utilizava um aparelho de choque elétrico para agredir o cão. O registro de violência mais recente havia sido feito no início desta semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Logo após ser retirado do local, o cão foi imediatamente encaminhado para avaliação e atendimento veterinário para passar por cuidados médicos. Na sequência, o animal foi entregue provisoriamente à tutela de uma protetora, onde permanecerá seguro e sob abrigo adequado enquanto o caso é processado pela Justiça.

O responsável, um servidor público, foi indiciado pelo crime de maus-tratos a animais, com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Durante as buscas, o suspeito não foi localizado na residência nem no trabalho. A suspeita é de que ele tenha fugido após a repercussão da denúncia na imprensa. Se condenado, o investigado pode pegar de dois a cinco anos de reclusão, além de pagamento de multa e proibição definitiva da guarda de animais.

A Polícia Civil segue os trabalhos para localizar o suspeito e solicita que qualquer informação sobre o seu paradeiro seja enviada anonimamente pelos canais oficiais de denúncia: pelo telefone 197 (opção 0), pelo WhatsApp (61) 98626-1197 ou pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br.