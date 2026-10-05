PM prende dupla dinâmica que dava rolê de "crackmóvel" na Estrutural

Os policiais constataram que a dupla possui um extenso histórico criminal - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) apreenderam dois grandes tabletes de crack e cerca de R$ 10 mil em espécie durante uma abordagem na Cidade Estrutural. A ação contou com o suporte do Serviço de Inteligência da corporação após denúncias sobre o uso de um automóvel Renault Kwid branco para a distribuição de drogas na região.

Durante o patrulhamento, as equipes identificaram o veículo e realizaram a abordagem aos dois ocupantes. Na busca pessoal, nada de irregular foi encontrado; contudo, a revista veicular minuciosa revelou a droga e o expressivo montante em dinheiro ocultos no interior do carro.

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Ao consultarem o sistema de segurança pública, os policiais constataram que a dupla possui um extenso histórico criminal. Um dos abordados responde por tráfico de entorpecentes e três tentativas de homicídio, enquanto o segundo ocupa antecedentes pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do flagrante, os suspeitos, a droga, o dinheiro e o veículo foram encaminhados à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) para o registro da ocorrência e a adoção das providências cabíveis.