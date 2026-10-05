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Prisão

PM prende dupla dinâmica que dava rolê de "crackmóvel" na Estrutural

Ação do Batalhão Tático com apoio da Inteligência interceptou suspeitos com histórico por crimes graves

Os policiais constataram que a dupla possui um extenso histórico criminal - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os policiais constataram que a dupla possui um extenso histórico criminal - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) apreenderam dois grandes tabletes de crack e cerca de R$ 10 mil em espécie durante uma abordagem na Cidade Estrutural. A ação contou com o suporte do Serviço de Inteligência da corporação após denúncias sobre o uso de um automóvel Renault Kwid branco para a distribuição de drogas na região.

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Durante o patrulhamento, as equipes identificaram o veículo e realizaram a abordagem aos dois ocupantes. Na busca pessoal, nada de irregular foi encontrado; contudo, a revista veicular minuciosa revelou a droga e o expressivo montante em dinheiro ocultos no interior do carro.

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Ao consultarem o sistema de segurança pública, os policiais constataram que a dupla possui um extenso histórico criminal. Um dos abordados responde por tráfico de entorpecentes e três tentativas de homicídio, enquanto o segundo ocupa antecedentes pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do flagrante, os suspeitos, a droga, o dinheiro e o veículo foram encaminhados à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) para o registro da ocorrência e a adoção das providências cabíveis.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 05/10/2026 23:40
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