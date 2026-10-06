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Incêndio

Homem é encontrado caído durante incêndio em imóvel em Samambaia

Residência foi tomada pelas chamas e dois moradores foram afetados pela fumaça. Uma das vítimas precisou ser resgatada

Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um apartamento no Residencial Felicitá, em Samambaia, pegou fogo na manhã desta terça-feira (6/10) e um homem precisou ser encaminhado ao hospital após ser encontrado caído no interior do imóvel. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As equipes foram acionadas às 9h39, empenhando sete viaturas para atender a ocorrência. 

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O homem estava consciente, porém desorientado e com dificuldade de respirar após inalar a fumaça excessiva causada pelas chamas. Do lado de fora da residência, a fumaça que saía pela janela chamava atenção. De acordo com a corporação, um outro morador também chegou a ser afetado, mas não precisou de transporte para a unidade hospitalar. 

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Após apagarem as chamas com mangueiras pressurizadas com água, os bombeiros iniciaram a ventilação mecânica do apartamento. A causa do incêndio ainda não foi identificada, de modo que a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal e do CBMDF foram acionadas. Os bombeiros seguem no local resfriando os pontos ainda quentes da estrutura afetada.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 06/10/2026 14:23
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