Homem é encontrado caído durante incêndio em imóvel em Samambaia

Um apartamento no Residencial Felicitá, em Samambaia, pegou fogo na manhã desta terça-feira (6/10) e um homem precisou ser encaminhado ao hospital após ser encontrado caído no interior do imóvel. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As equipes foram acionadas às 9h39, empenhando sete viaturas para atender a ocorrência.

O homem estava consciente, porém desorientado e com dificuldade de respirar após inalar a fumaça excessiva causada pelas chamas. Do lado de fora da residência, a fumaça que saía pela janela chamava atenção. De acordo com a corporação, um outro morador também chegou a ser afetado, mas não precisou de transporte para a unidade hospitalar.

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Após apagarem as chamas com mangueiras pressurizadas com água, os bombeiros iniciaram a ventilação mecânica do apartamento. A causa do incêndio ainda não foi identificada, de modo que a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal e do CBMDF foram acionadas. Os bombeiros seguem no local resfriando os pontos ainda quentes da estrutura afetada.