Celina diz que vai ampliar votos e aposta em comparação de projetos

A governadora Celina Leão (PP) afirmou, nesta quarta-feira (7/10), que pretende ampliar a votação no segundo turno da eleição para o Governo do Distrito Federal. A candidata à reeleição participou de uma reunião com eleitos do PL e lideranças nacionais da legenda. No encontro, a candidata disse que a estratégia será recuperar votos de eleitores que não foram às urnas e conquistar aqueles que ainda estão indecisos.

“É ampliar. Teve muita gente que me falou: ‘eu nem saí de casa porque eu achei que você estava eleita’. Então, trazer esse voto que já era nosso, que não votou, que deixou de votar, buscar o voto do indeciso”, afirmou.

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Celina também citou a aliança de partidos de centro em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Para ela, a adesão da federação formada por PP e União Brasil pode ajudar a atrair eleitores que, segundo a governadora, evitaram a polarização no primeiro turno.

“Os partidos de centro, quando eles abraçam o projeto, trazem muita gente que não foi às urnas votar. Muita gente fugiu da polarização. Com a vinda desses partidos de centro, acho que eles trazem a chancela para que esse voto venha para o Flávio Bolsonaro”, declarou.

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A governadora afirmou ainda que o apoio nacional pode estimular outras legendas e estados a aderirem à campanha de Flávio. No Distrito Federal, segundo ela, a aliança estava estabelecida desde o primeiro turno.

Ao comentar o resultado da primeira etapa da disputa pelo GDF, Celina destacou a votação que recebeu e afirmou que pretende conduzir a segunda etapa “com tranquilidade” e “compromisso”. Ela também atribuiu à fé o resultado apertado que levou a disputa para o segundo turno.

“Eu sou uma mulher de muita fé. Você tem que receber primeiro com alegria, porque eu tive muito voto. Sou a mulher mais votada da história do DF para governo e isso é uma grande responsabilidade, mas, quando é tão pouco e quando você vê as pessoas votando no 22 achando que eu era o número 22, você se pergunta o porquê”, disse.

Na avaliação da candidata, a comparação entre as propostas e os resultados de sua gestão será um dos pontos centrais da campanha. Celina citou ações realizadas nos primeiros meses de governo e afirmou que pretende apresentar aos eleitores o que chamou de “projeto consolidado” para o Distrito Federal.

“Então, nós temos um projeto muito claro. E a lembrança do governo do PT aqui no DF é muito ruim. Governo muito ruim. Então, eu acho que, quando as pessoas compararem os dois projetos, e a gente fez uma campanha de propósito, eu acho que as pessoas vão optar por um projeto que realmente está consolidado e que é bom para o Distrito Federal”, afirmou.