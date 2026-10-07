Foragido com pena de 12 anos por homicídio é preso pela PMDF em Brazlândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (GTOP), recapturou um foragido do sistema prisional de alta periculosidade na noite de quarta-feira (7/10). A operação ocorreu na Quadra 58 da Vila São José, situada na região administrativa de Brazlândia.
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A ação militar foi deflagrada após a equipe do GTOP receber informações estratégicas do serviço de inteligência, que identificou a localização exata do procurado. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, constando ainda uma pena pendente de 12 anos de reclusão a ser cumprida no sistema penitenciário.
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O indivíduo possui um extenso e grave histórico criminal. Em sua ficha, constam dois registros por homicídio, três por tráfico de drogas e dois por roubo, além de autuações pelo crime de receptação e por posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido.
Após a abordagem, a equipe policial deu voz de prisão ao homem e o conduziu diretamente à delegacia da área para o registro da ocorrência. Na unidade policial, foram adotadas todas as providências legais cabíveis para viabilizar o seu retorno ao sistema prisional.
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