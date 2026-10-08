"Combater o assédio em todo lugar": Grass defende segurança mulheres no BRT

Candidato esteve em Santa Maria e defendeu tarifa zero, VLT e integração do transporte entre o DF e o Entorno de Goiás - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O combate ao assédio e a segurança das mulheres no transporte público ganharam protagonismo na campanha de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal nesta quinta-feira (8/10). Durante panfletagem no BRT de Santa Maria, o candidato defendeu o fortalecimento de políticas de proteção às passageiras — incluindo a fiscalização rigorosa da lei de sua autoria que garante vagões exclusivos nos horários de pico — e apresentou uma proposta de reformulação da mobilidade que prevê expansão sobre trilhos, integração com o Entorno e implementação da tarifa zero.

Grass citou a lei que destina carros exclusivos para mulheres no BRT Sul, de autoria dele quando era deputado distrital. A norma foi sancionada em 2019 e prevê a reserva de carros das linhas expressas para passageiras nos horários de pico.

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Ao avaliar os efeitos práticos da legislação, Grass afirmou que a medida precisa ser acompanhada de fiscalização para evitar a entrada de homens nos veículos destinados exclusivamente às mulheres. Segundo ele, casos de assédio e violência no transporte público ainda são registrados. “Nós vamos combater o assédio no transporte público e em qualquer outro lugar”, disse. O candidato também afirmou que pretende ampliar políticas voltadas às mulheres nas áreas de segurança pública, saúde e educação.

Melhoria no transporte público

Na mobilidade urbana, Grass defendeu a expansão do sistema de transporte sobre trilhos no Distrito Federal e no Entorno. Entre as propostas citadas estão a implantação de um trem de superfície ligando cidades como Luziânia e Valparaíso ao DF, começando pela região Sul, além da ampliação do VLT e das linhas e horários de ônibus.

O candidato também propôs a integração do transporte público do DF com o Entorno em um único sistema. A ideia, segundo ele, é estabelecer a integração com o governo de Goiás e criar um bilhete único para os passageiros que utilizam os dois sistemas. Grass ainda defendeu a implantação da tarifa zero no transporte público, com o argumento de reduzir o peso das passagens no orçamento dos trabalhadores.

Durante a passagem pelo BRT de Santa Maria, Grass afirmou que as propostas fazem parte de um programa de mobilidade urbana que pretende, segundo ele, “colocar Brasília no século XXI”. O candidato também voltou a defender medidas para ampliar a segurança das mulheres nos ônibus e sistemas sobre trilhos, incluindo a criação de espaços específicos para passageiras.