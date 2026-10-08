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Incêndio atinge carro no Jardim Botânico

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caso não deixou vítimas

Bombeiros combatem incêndio em veículo utilitário - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Bombeiros combatem incêndio em veículo utilitário - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu um carro na tarde desta quinta-feira (8/10), na DF-140, na altura do Jardim Botânico. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caso não deixou vítimas.

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Quando os bombeiros chegaram no local, o veículo — modelo Fiat Fiorino — ainda estava em chamas. De imediato, as equipes do CBMDF realizaram a extinção do fogo com mangueiras pressurizadas, evitando que se propagasse para outras partes do carro.

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A via foi parcialmente interditada para a segurança de outros veículos. Não há informação de como ocorreu o incêndio.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 08/10/2026 18:28
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