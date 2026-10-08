"DF é a unidade que mais cresceu em número de cirurgias eletivas no país", afirma Celina

O Distrito Federal é a unidade da federação que mais cresceu em número de cirurgias eletivas. A informação foi anunciada pela governadora e candidata Celina Leão (PP), durante agenda de campanha em Planaltina, na tarde desta quinta-feira (8/10).
“Crescemos 31%. Isso é fruto do nosso esforço da saúde, de projeto que a gente está fazendo de complementaridade na rede pública. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua construindo hospitais para reforçar a nossa estrutura física, para as pessoas que estavam na fila há 10 anos. Essa semana agora nós assinamos R$ 50 milhões para cirurgias ortopédicas”, destacou Celina.
Ela afirmou que há quase 4 mil pessoas na fila de cirurgias ortopédicas. “A gente pede para as pessoas irem votar para que a gente possa continuar junto aquelas iniciativas que foram positivas, para Brasília não voltar ao retrocesso”, disse a governadora.
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Por Mila Ferreira
postado em 08/10/2026 17:42