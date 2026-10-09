Vídeo: mais de 30 animais são encontrados em situação de maus-tratos

PCDF resgata mais de 30 animais em situação de maus-tratos no Guará - (crédito: Divulgação/PCDF)

Mais de 30 animais foram encontrados, na manhã de quinta-feira (8/10), em situação de maus-tratos em um casa na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, no Guará. Dentre os bichos estavam dezenas de cães e gatos, que a equipe da Polícia Civil (PCDF) resgatou por meio de um mandado de busca e apreensão.

No local, os policiais fizeram a vistoria e constataram que os animais estavam submetidos a alimentação inadequada, em espaço pequeno e extremamente sujo. Segundo a PCDF, alguns dos cães e gatos estavam alojados em compartimentos de madeira, sem acesso à luz solar, sobre fezes e urina.

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De acordo com as investigações, a responsável pelo local já havia sido presa em flagrante pelo crime de maus-tratos a 52 cães e 28 gatos, que foram apreendidos. A investigada passará a ser acompanhada por uma equipe de saúde que presta assistência em casos de acumulação.

Os cães e gatos resgatados foram levados para o Hospital Veterinário Público (HVEP), vacinados, e serão encaminhados para castração e microchipagem. A PCDF, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra Animais (DRCA/Cepema), segue apurando o caso.

As autoridades policiais e a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF) também convidam protetores, pessoas e entidades adequadas que possam colaborar com o acolhimento desses cães e gatos. Caso esteja interessado, é necessário entrar em contato com a DRCA pelos telefones (61) 98362-2102 e (61) 98376-0189.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado



