InícioCidades DF
Eleições 2026

Membros do PSD-DF declaram apoio a Leandro Grass na disputa ao GDF

Os candidatos Adila Maria Stemler, Dr João Luiz, Leo Rezende, Júlio Cesar Isidro e Lídia Peres discordaram da orientação do partido e decidiram manifestar apoio ao petista

Candidatos alinharam projetos convergentes entre as duas campanhas - (crédito: Foto: Júnior Rosa)
Candidatos alinharam projetos convergentes entre as duas campanhas - (crédito: Foto: Júnior Rosa)
Após uma reunião no comitê de campanha do candidato Leandro Grass (PT), na tarde desta sexta-feira (9/10), membros do Partido da Social Democracia (PSD-DF) declararam apoio ao petista no segundo turno das eleições para o Governo do Distrito Federal.
Os candidatos Adila Maria Stemler, Dr João Luiz, Leo Rezende, Júlio Cesar Isidro e Lídia Peres discordaram da orientação do partido, que anunciou apoio à candidatura de Celina Leão.
Durante a reunião, o candidato do PT ouviu as propostas dos apoiadores de Arruda que estão alinhadas com seu plano de governo. 
Grass comentou que o apoio reflete a área de atuação desses candidatos. "São pessoas das áreas de saúde e educação, por exemplo. São pessoas trabalhadoras que colocaram sua vida a serviço do povo e está do nosso lado em defesa do DF", disse.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon
  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 09/10/2026 19:47 / atualizado em 09/10/2026 19:50
x