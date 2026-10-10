DF realizou 645 ações de acolhimento à população de rua desde 2024

Por Manuela Sá*, Elias Frazão* — Desde o começo do trabalho de acolhimento à população de rua no Distrito Federal, em 2024, foram realizadas 645 ações. Dessas, 379 ocorreram no Plano Piloto. Os dados são da DF Legal.

Desde quinta-feira (8/10), os atendimentos foram em pontos perto da Ponte do Bragueto e na L4 Norte, próximo à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), com 14 abordagens sociais. Com a Polícia Militar do DF (PMDF), as equipes fazem o atendimento e, caso queiram, essas pessoas são encaminhadas para abrigos sociais.

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As ações contínuas tiveram início há mais de dois anos, com base no Plano de Ação e na Política Distrital para a População em Situação de Rua. O objetivo é dar suporte para esse grupo e oferecer todos os serviços do Governo do Distrito Federal (GDF). O plano prevê uma abordagem feita de forma integrada. Assim, inclui a atuação de diferentes órgãos. Há, por exemplo, a presença de assistentes sociais, bombeiros, Conselho Tutelar e equipes de zeladoria.

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Representante da sociedade civil, Taís Bueno, de 38 anos, já participou de 15 ações como essa. Presente em uma abordagem nas proximidades da Ponte do Bragueto, que liga a Asa Norte ao Lago Norte, a servidora pública explica que esse é um dos pontos onde há maior concentração de pessoas em situação de rua. Esse é um cenário que se espalha por todo o Plano Piloto. Nessas áreas, as árvores são podadas, há cuidado maior com a iluminação e é feita uma revitalização, como a pintura de muro na quadra 908 da Asa Norte. "Você começa a mudar o ambiente e traz o pertencimento da comunidade para perto", destaca.

Taís avalia que essas ações ajudam a aumentar o sentimento de segurança. Para ela, a comunidade deve ocupar os espaços públicos da cidade. Enquanto parte da sociedade civil, ela aprecia o engajamento do Estado, mas considera que a população também precisa fazer sua parte. Isso significa frequentar esses espaços abandonados. "O pertencimento territorial é muito importante porque, em uma área degradada e desocupada, há desordem e acontecem crimes", comenta.

Um dos serviços oferecidos pela ação é o cadastro na Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab). Apesar de ter feito cinco atendimentos, não foi realizado nenhum registro de inscrição devido à negativa dos cidadãos. Também foram desmontados sete abrigos precários, feitos de madeira, lona e materiais diversos. Segundo dados da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), nos dois dias, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) recolheu oito caminhões de entulho. Um caminhão compactador saiu com materiais recicláveis destinados à unidade de reciclagem do SLU. A infraestrutura também é alvo das abordagens. Nesse sentido, a Neoenergia fez um corte de ligação clandestina de energia elétrica.

Atendimento

A Casa Civil orienta que, caso identifique uma pessoa em situação de rua, entre em contato com o Centro de Abordagem Social (Ipês), pelo número (61) 3322-1441.

Em caso de criança ou adolescente, acione o conselho tutelar, pelos números (61) 2244-1516 e (61) 2244-1584.

*Estagiários sob supervisão de Malcia Afonso



