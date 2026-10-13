Marotinha faz a festa da criançada em dia de celebração na capital

Foi uma manhã de festa e muita corrida na Marotinha 2026, ao lado da Torre de TV, que reuniu 6 mil pessoas - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Laezia Bezerra - Especial para o Correio

O Dia da Criança foi comemorado de forma especial com a tradicional Marotinha 2026, corrida mirim promovida pelo Correio Braziliense. A edição deste ano, contou com 2 mil inscritos, e cerca de seis mil pessoas passaram pelo local durante a prova. A concentração teve início às 7h, com largada às 8h, no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV. Foram 65 vencedores em várias categorias. O percurso realizado foi entre 50 e 400 metros para corredores de 3 a 13 anos.

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A corrida ofereceu uma programação completa para as famílias, com atrações e brincadeiras, como pintura de rosto, palhaços, bonecos, pula-pula, guloseimas, muita água e sucos para hidratar o público. Os competidores tiveram direito a um kit exclusivo, com camisa oficial, sacochila e copo; e quem cumpriu a prova recebeu medalha e kit lanche. Os classificados em primeiro lugar ganharam, além do troféu, um voucher para a retirada de uma bicicleta.

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Organizador do evento e colunista do Correio Braziliense, Miguel Jabour falou sobre a importância da realização da corrida para o público jovem e infantil no Dia da Criança. "A Marotinha tem um viés muito importante, que é ensinar a ganhar e perder, porque ao longo da vida vamos passar por isso. Outro viés é a competição esportiva. A Marotinha de 1992 revelou Marilson dos Santos, que foi bicampeã da São Silvestre e bicampeã da Maratona de Nova York. É uma satisfação muito grande poder participar de um evento maravilhoso desses no Dia da Criança, promovido pelo grupo Correio Braziliense, que tem essa obrigação como um veículo de comunicação sério e certo para servir à comunidade", disse.

Thomas Jordan, de apenas 3 anos, fez sucesso com a família no Dia Das Crianças (foto: Fotos: Luana Nogueira/ Esp/ CB)

Incentivo

Entre os 65 vencedores da Marotinha, está o pequeno Thomas Jordan, de apenas 3 anos, que venceu a categoria de 50 metros. Acompanhado pelos pais, essa foi a primeira vez que ele participou da Marotinha, mas é a segunda que ganha corridas infantis.

Além do atletismo, Thomas joga futebol e é incentivado a praticar esportes e adotar hábitos saudáveis desde bebê. Para o pai, Rafael Ribeiro, que trabalha na área de segurança, a corrida é uma forma de o filho se divertir enquanto se exercita. "Tanto eu quanto a mãe incentivamos ele a correr e fazer exercícios. Esporte é saúde, é vida, então é importante para nós que ele pratique desde cedo", afirmou.

Ao lado da mãe, Maria das Graças, Lívia de 10 anos ganhou o troféu de 200 metros (foto: Luana Nogueira/ Esp/ CB)

Gustavo Dias Martins, 11, foi o vencedor do percurso de 300 metros. Acompanhado dos pais, tios e sobrinhos, contou animado que iniciou a corrida com expectativa de vencer. "A sensação de ganhar um troféu é muito boa. Gosto muito de correr e hoje me diverti bastante", disse.

A mãe de Gustavo, Luciana Dias Martins, é profissional de educação e faz questão de inscrever o filho em todas as maratonas infantis. Para ela, a Marotinha é uma forma de o filho praticar exercício e conviver com outras crianças. "Gustavo gosta muito de praticar esporte. Ele tem a oportunidade de interagir com outras crianças", afirmou.

Gustavo Dias Martins, 11 anos, foi o vencedor do percurso de 300 metros (foto: Luana Nogueira/ Esp/ CB)

Lívia, 10, pratica atletismo e vôlei desde os 6. Pelo terceiro ano consecutivo, ganhou o troféu de primeiro lugar na Marotinha. "Gosto muito de praticar esportes e a minha mãe me apoia; sei que isso é bom para meu futuro", disse, animada. A mãe, Maria das Graças de Oliveira, conta que, além dos benefícios para a saúde, ela percebe melhora no desempenho educacional da filha. "Ela participa de um projeto de atletismo na escola, que a deixa mais motivada para ir estudar. Além disso, notei que ela se tornou mais disciplinada e tem se concentrado melhor nos estudos", disse a supervisora de vendas.



