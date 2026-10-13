"Esporte é ferramenta social", diz deputado reeleito Julio César Ribeiro

O deputado federal reeleito, Julio César, comentou sobre seus planos para o próximo mandato - (crédito: DA Press)

Reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo como deputado federal, Julio César Ribeiro (Republicanos) foi o convidado da programação especial do CB.Poder — Perfil dos eleitos para 2027 — programa do Correio em parceria com a TV Brasília. Às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira, ele comentou sobre esporte e a atuação na defesa das mulheres.

Deputado, como vê seu diálogo com o GDF, caso a Celina seja reeleita?

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As minhas perspectivas são as melhores. Eu a conheço desde 2012, quando cheguei aqui, e sempre foi uma parlamentar atuante e combatente. Eu não tenho dúvida alguma de que ela faz um bom trabalho. Há pouco mais de seis meses que ela está à frente do GDF, conseguiu destravar muitas pautas que estavam paradas. Também não tenho dúvidas de que ela vai alcançar o Palácio do Buriti.

Sua bancada na CLDF cresceu, muito devido ao trabalho de fortes nomes do seu partido. Como o senhor avalia esse crescimento do Republicanos?

Elegemos três distritais e, por pouco, não tivemos quatro. Crescemos. Em 2022, tínhamos apenas um deputado eleito. Nesse pleito, montamos um time muito forte de candidato e conseguimos eleger três deputados. Todos nós estamos focados nas eleições da Celina e do Flávio Bolsonaro, que serão o melhor caminho para o DF e para o Brasil.

Uma de suas principais pautas é o esporte. O que pretende continuar fazendo nesses próximos quatro anos?

Hoje, Brasília se tornou a capital do esporte. Praticamente, todas as modalidades olímpicas e não olímpicas têm grandes eventos na cidade. Tivemos o Jebs, Stock Car, campeonato de luta, vôlei e futebol, por exemplo. Eu pretendo continuar investindo no esporte, porque ele oferece dois caminhos: primeiro tira os jovens da rua, da marginalidade e os formam cidadãos de bem; segundo é que ajuda na nossa economia, porque você traz eventos e os hotéis ficam lotados, e a prestação de serviço aumenta.

Por que há uma dificuldade de o esporte ser uma política pública real, que promova transformação social?

No Brasil, muitas vezes, o esporte fica em segundo plano. Na minha opinião, ele tinha que estar em primeiro lugar, porque engloba tudo. Engloba segurança pública, educação e saúde. Recentemente, na Câmara Federal, propus um projeto para que as escolas possam ter três aulas semanais de educação física, para que as crianças tenham contato com o esporte, que é uma grande ferramenta social.

Quais projetos estão disponíveis para os atletas de Brasília?

Passados 14 anos, quando eu olho para trás, vejo um legado. Hoje, nós temos Bolsa Atleta, temos uma lei de incentivo ao esporte e temos o programa Compete Brasília, que custeia mais de cinco mil passagens aéreas e terrestres durante o ano para que os atletas daqui possam competir em outros estados. Criamos vários mecanismos que realmente fazem com que o atleta de Brasília tenha condições. Hoje ele não precisa sair da capital para ir em clubes de fora, porque estamos formando dentro da cidade.

Outra pauta na qual o senhor atua é a proteção da mulher.

No meu último mandato, conseguimos trazer mais recursos para Brasília e construir quatro Casas da Mulher Brasileira. Nesses próximos quatro anos, queremos construir mais quatro unidades em cidades onde passamos e vimos a necessidade de ter um local de acolhimento.

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