Feirartes apresenta 1ª edição de festa do Dia das Bruxas

No próximo 31 de outubro, a Rede Artesã promoverá uma edição especial de Dia das Bruxas da Feirartes. A feira, realizada com foco em artesãos e trabalhadores manuais, fará a primeira versão especial de Dia das Bruxas nas dependências do Parque Urbano Bosque, no bairro Sudoeste. O evento será das 18h à 0h.

Com entrada gratuita, a festa estará aberta a públicos de todas as idades. Assim como a própria organização descreve, a iniciativa leva "serviços, arte e informação", inclusive, para o público da terceira idade, um dos principais focos das edições da feira.

Além de música, o evento terá diversas atrações, como um trenzinho fantasma; maquiagem artística; gastronomia; doces personalizados; bebidas temáticas; concurso de fantasia; e tarólogas. Em atividade há cinco anos, a feira concentra as próprias edições com atrações em torno de diversos temas. Este ano, por exemplo, foi realizada a Festa Junina da Feirartes.

"Feirartes é uma feira de arte e cultura. Buscamos agregar nela não só os produtos do artesanato e dos trabalhadores manuais, mas também, sempre de coisas culturais. O grande intuito da feira é comercializar os produtos, e, principalmente, fazer com que as pessoas passem o dia por lá, conversem e saiam de casa", explicou Lucília, uma das organizadoras.

Ela ressalta que é justamente daí, inclusive, de onde saiu a ideia de abraçar o público da terceira idade. "É um evento completo, onde vêm música, diversão, e a socialização. Queremos proporcionar um dia feliz na Feirarte", afirmou.

Lucília ainda destaca que há um grupo de 400 membros da rede artesã, responsáveis por auxiliar no processo de execução da feira. No próximo dia 31, o local terá, como de costume, espaços para a comercialização de artesanato e produtos manuais, assim como alimentos, como o mel, por exemplo.

Serviço



1ª edição da festa de Dia das Bruxas da Feirarte

Data e hora: Sexta-feira, dia 31 de outubro, de 18h à 0h

Local: Parque Urbano Bosque, Sudoeste (Brasília, DF)

Entrada: gratuita, para todos os públicos

Atrações:

Trenzinho Fantasma

Tarólagas

Maquiagem Artística

Gastronomia

Doces personalizados.

Bebidas temáticas.

Concurso de Fantasia.