Templo da Boa Vontade celebra aniversário com programação especial

Templo da Boa Vontade comemora 37 anos - (crédito: Divulgação)

Em homenagem aos 37 anos de fundação do Templo da Boa Vontade, na Asa Sul, o espaço está com uma programação comemorativa no mês de outubro. Com o tema “Jesus vive em nossos corações para sempre!”, o ponto alto das celebrações será nos dias 16 e 17 deste mês, quando todos são convidados a participar de exposições, momentos de prece, espetáculos musicais e palestras.

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Nesses dois dias, peregrinos de diferentes regiões do Brasil farão parte da festa. No sábado (17/10), será feita uma Sessão Solene, conduzida pelo Presidente da Instituições da Boa Vontade, Francisco Periotto. Uma mensagem do fundador do templo, José de Paiva Netto, falecido em 2025, será transmitida na sequência da sessão.

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O templo, eleito uma das Sete Maravilhas do Patrimônio Cultural e Material de Brasília em 2008, atrai visitantes à procura de espaços para contemplação e interessados pela arquitetura moderna do prédio.

Confira a programação

Quarta-feira (14/10)

19h: Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV — “Intuição: um diálogo entre Espiritualidade e Ciência”

Local: Auditório Austregésilo de Athayde (ParlaMundi da LBV)





Quinta-feira (15/10)

19h: Ato Ecumênico do TBV — “Proteção espiritual da infância: dignidade e protagonismo pela Paz”

Local: Nave do TBV

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Sexta-feira (16/10)

8h45: Momento de Espiritualidade Ecumênica.

Local: Nave do TBV





10h: Festa dos Casais Legionários

Local: Nave do TBV

10h às 12h: Guardiães da Boa Vontade — Uma jornada ao encontro de Jesus no TBV

Público-alvo: Crianças de 3 a 10 anos

Local: Início pela rampa de acesso ao TBV e todos os ambientes

11h45; 12h45; 13h45; 14h45; 15h45 e 16h45: Momento de Espiritualidade Ecumênica

14h às 16h: Decifrando enigmas do TBV

Público-alvo: Pré-juventude (11 a 14 anos)

Local: ambientes do TBV

15h e 19h: Espetáculo Música Legionária 2026 — “A Coluna do Templo de Deus”

Local: Plenário José de Paiva Netto (ParlaMundi da LBV).

17h: Visita guiada à Sala Egípcia e Meditação com Jesus

Local: Sala Egípcia do TBV

17h45: Preparação para Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!)

Local: Nave do TBV

Sábado (17/10)

9h às 10h30: Encontro Jovem Cultural Boa Vontade

Local: Plenário José de Paiva Netto (ParlaMundi da LBV)

10 às 12h: Oficina de Arte com Soldadinhos de Deus, da LBV: “Construindo o Templo do Coração”

Público-alvo: crianças de 3 a 10 anos.

Local: Centro Comunitário de Assistência Social José de Paiva Netto da LBV.

10h45: Músicas que Elevam: caminhada ao Coração de Deus

Local: Nave do TBV

11h45: Preparação para Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!)

Local: Nave do TBV

15h: Sessão solene

Local: Nave do TBV