InícioCidades DF

Templo da Boa Vontade celebra aniversário com programação especial

O espaço celebra 37 anos. Nos dias 16 e 17 de outubro, ocorrem os principais eventos

Templo da Boa Vontade comemora 37 anos - (crédito: Divulgação)
Templo da Boa Vontade comemora 37 anos - (crédito: Divulgação)

Em homenagem aos 37 anos de fundação do Templo da Boa Vontade, na Asa Sul, o espaço está com uma programação comemorativa no mês de outubro. Com o tema “Jesus vive em nossos corações para sempre!”, o ponto alto das celebrações será nos dias 16 e 17 deste mês, quando todos são convidados a participar de exposições, momentos de prece, espetáculos musicais e palestras. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nesses dois dias, peregrinos de diferentes regiões do Brasil farão parte da festa. No sábado (17/10), será feita uma Sessão Solene, conduzida pelo Presidente da Instituições da Boa Vontade, Francisco Periotto. Uma mensagem do fundador do templo, José de Paiva Netto, falecido em 2025, será transmitida na sequência da sessão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O templo, eleito uma das Sete Maravilhas do Patrimônio Cultural e Material de Brasília em 2008, atrai visitantes à procura de espaços para contemplação e interessados pela arquitetura moderna do prédio. 

Confira a programação 

Quarta-feira (14/10)

19h: Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV — “Intuição: um diálogo entre Espiritualidade e Ciência”

Local: Auditório Austregésilo de Athayde (ParlaMundi da LBV)


Quinta-feira (15/10)

19h: Ato Ecumênico do TBV — “Proteção espiritual da infância: dignidade e protagonismo pela Paz”

Local: Nave do TBV

 

Sexta-feira (16/10)

8h45: Momento de Espiritualidade Ecumênica.

Local: Nave do TBV


10h: Festa dos Casais Legionários 

Local: Nave do TBV

 

10h às 12h: Guardiães da Boa Vontade — Uma jornada ao encontro de Jesus no TBV

Público-alvo: Crianças de 3 a 10 anos

Local: Início pela rampa de acesso ao TBV e todos os ambientes

 

11h45; 12h45; 13h45; 14h45; 15h45 e 16h45:  Momento de Espiritualidade Ecumênica

 

14h às 16h: Decifrando enigmas do TBV

Público-alvo: Pré-juventude (11 a 14 anos) 

Local: ambientes do TBV

 

15h e 19h: Espetáculo Música Legionária 2026 — “A Coluna do Templo de Deus” 

Local: Plenário José de Paiva Netto (ParlaMundi da LBV).

 

17h:  Visita guiada à Sala Egípcia e Meditação com Jesus 

Local: Sala Egípcia do TBV

 

17h45: Preparação para Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!)

Local: Nave do TBV

 

Sábado (17/10)

9h às 10h30: Encontro Jovem Cultural Boa Vontade

Local: Plenário José de Paiva Netto (ParlaMundi da LBV)

 

10 às 12h: Oficina de Arte com Soldadinhos de Deus, da LBV: “Construindo o Templo do Coração”

Público-alvo: crianças de 3 a 10 anos.

Local: Centro Comunitário de Assistência Social José de Paiva Netto da LBV.

 

10h45: Músicas que Elevam: caminhada ao Coração de Deus 

Local: Nave do TBV

 

11h45: Preparação para Hora do Ângelus (Hora da Ave, Maria!)

Local: Nave do TBV

 

15h: Sessão solene 

Local: Nave do TBV

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/10/2026 20:48
x