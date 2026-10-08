InícioCidades DF
Justiça

Justiça condena Iges-DF a pagar R$ 69,4 mil para ex-funcionária

O motivo da ação judicial teria sido motivado após a mulher não ter uma série de direitos reconhecidos durante as atividades na unidade hospitalar durante a pandemia de covid

o Iges-DF informou que o pagamento determinado pela Justiça foi realizado - (crédito: Reprodução/ IGESDF)
o Iges-DF informou que o pagamento determinado pela Justiça foi realizado - (crédito: Reprodução/ IGESDF)

A Justiça condenou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) a pagar R$ 69,4 mil a uma trabalhadora que atuou na pandemia. O motivo da ação judicial teria sido motivado após a mulher não ter uma série de direitos reconhecidos durante as atividades na unidade hospitalar.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A mulher trabalhou como auxiliar de atendimento entre março de 2020 e fevereiro de 2023, parte desse período foi durante a pandemia da covid-19. Segundo o material divulgado, o advogado de defesa Marcelo Lucas de Souza alega que o instituto não pagou os valores de horas extras, períodos de descanso durante a jornada, adicional de insalubridade e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Diante das comprovações de não recebimento dos valores recorrentes, a Justiça reconheceu os direitos da trabalhadora e garantiu uma indenização por danos morais. 

Nota do Iges-DF

Em nota, o Iges-DF informou que o pagamento determinado pela Justiça foi “devidamente” realizado. O instituto também declarou que não irá comentar detalhes específicos do processo por respeito à privacidade da ex-colaboradora. 

“O Iges-DF reafirma seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais, bem como reforça sua disposição para esclarecimentos institucionais pertinentes”, afirmou.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 08/10/2026 20:53
x