Justiça condena Iges-DF a pagar R$ 69,4 mil para ex-funcionária

o Iges-DF informou que o pagamento determinado pela Justiça foi realizado - (crédito: Reprodução/ IGESDF)

A Justiça condenou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) a pagar R$ 69,4 mil a uma trabalhadora que atuou na pandemia. O motivo da ação judicial teria sido motivado após a mulher não ter uma série de direitos reconhecidos durante as atividades na unidade hospitalar.

A mulher trabalhou como auxiliar de atendimento entre março de 2020 e fevereiro de 2023, parte desse período foi durante a pandemia da covid-19. Segundo o material divulgado, o advogado de defesa Marcelo Lucas de Souza alega que o instituto não pagou os valores de horas extras, períodos de descanso durante a jornada, adicional de insalubridade e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

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Diante das comprovações de não recebimento dos valores recorrentes, a Justiça reconheceu os direitos da trabalhadora e garantiu uma indenização por danos morais.

Nota do Iges-DF

Em nota, o Iges-DF informou que o pagamento determinado pela Justiça foi “devidamente” realizado. O instituto também declarou que não irá comentar detalhes específicos do processo por respeito à privacidade da ex-colaboradora.

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“O Iges-DF reafirma seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais, bem como reforça sua disposição para esclarecimentos institucionais pertinentes”, afirmou.