Trio é detido com R$ 200 mil em drogas em Samambaia

Uma ação coordenada da Polícia Militar (PMDF) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (15/10). A abordagem ocorreu na Quadra 401 de Samambaia, após monitoramento do serviço de inteligência da corporação.

A investida mobilizou equipes do Grupo Tático Operacional (Gtop) do 27º, 28º e 11º Batalhões. Durante a fiscalização ao grupo e a vistoria no automóvel em que trafegavam, os policiais encontraram drogas avaliadas em cerca de R$ 200 mil. Entre o material apreendido estavam sete tabletes e três porções de skunk, uma porção de cocaína e 19 porções de dry.

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Além do entorpecente e do veículo, os militares recolheram quatro telefones celulares, duas balanças digitais e R$ 400 em dinheiro. Os dois adultos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para autuação em flagrante, enquanto a menor de idade foi levada à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).