Marido esfaqueia companheira em Ceilândia e é preso em flagrante

A escalada da violência doméstica voltou a assustar o Distrito Federal. Um homem foi preso em flagrante após esfaquear a companheira dentro de casa, em Ceilândia. O crime ocorre um dia após outro indivíduo tirar a própria vida depois de matar a ex- mulher a tiros e ser cercado pela polícia.

Por volta das 11h deste sábado, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar chegaram na residência e encontraram o casal em luta corporal. Segundo informações da PM, a mulher estava coberta de sangue e o agressor apresentava marcas nas mãos. O imóvel estava revirado, com objetos quebrados e manchas de sangue espalhadas pelo local.

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Após a intervenção policial, o acusado foi algemado e alegou ter ingerido bebida alcoólica com a vítima antes do crime. A faca usada no ataque foi recolhida por um vizinho e entregue à equipe da PMDF.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, atingida na escápula direita e no braço esquerdo. Ela foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O homem, com escoriações leves, recusou atendimento médico no hospital e foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha.

Comoção e dor

A tentativa de feminicídio em Ceilândia se soma a uma sequência de tragédias ligadas à violência contra a mulher no DF. Familiares e amigos se reúnem no Cemitério Campos da Esperança, na Asa Sul, na tarde deste sábado (17/10) para se despedir de Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, 30 anos, a 19ª vítima de feminicídio no DF este ano.

André Eduardo Alves da Silva, 40 anos, atirou na ex-mulher na noite de quinta-feira (15/10), na Candangolândia. Ele fugiu do local do crime e acabou tirando a própria vida quando foi localizado e cercado pela polícia no Riacho Fundo I.

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.







Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br WhatsApp: (61) 98626-1197 Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher





Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.





Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia,

todos os dias.







Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br

Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673 E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br





Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia

Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438





Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h







Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)

Subsecretária: 3330- 3109

Assessoria: 3330-3118/3105





Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev) Subsecretária: 3330- 3109 Assessoria: 3330-3118/3105 Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)

Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira

Recepção, térreo: 3371-2897

Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637

Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146

Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212





Telefone: 3330-3116 / 3148 Casa da Mulher Brasileira Recepção, térreo: 3371-2897 Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637 Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146 Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades

Promotorias nas regiões administrativas do DF Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades Núcleo de Gênero

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT

Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF

Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765

WhatsApp (61) 999359-0032

E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br

Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/





Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765 WhatsApp (61) 999359-0032 E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/ Núcleos do Pró-Vítima

Ceilândia

End.: Shopping Popular de Ceilândia – Espaço na Hora

(61) 9 8314-0620 - Horário: 08:00 às 17:00]

Guará

End.: Lúcio Costa QELC Alpendre dos Jovens – Lúcio Costa

(61) 9 8314-0619 - Horário 08:00 às 17:00

Paranoá

End.: Quadra 05, Conjunto 03, Área Especial D – Parque de Obras

(61) 9 8314-0622 - Horário: 08:00 às 17:00





Planaltina

End.: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, 1º Andar, Salas 111/114

(61) 9 8314-0611 /3103-2405 - Horário: 12:00 às 19:00





Recanto das Emas

End.: Estação da Cidadania – Céu das Artes, Quadra 113, Área Especial 01

(61) 9 8314- 0613 - Horário:08:00 às 17:00

Rodoferroviária

End: Estação Rodoferroviária, Ala Norte, Sala 04 – Brasília/DF

(61) 98314-0626 / 2104-4288 / 4289







Itapõa

End.: Praça dos Direitos, Quadra 203 – Del Lago II(61) 9 8314-063208:00 às 17:00

(61) 9 8314-0632 - Horário:08:00 às 17:00







Taguatinga

End.: Administração Regional de Taguatinga – Espaço da Mulher – Praça do Relógio

(061) 98314-0631

End.: Administração Regional de Taguatinga – Espaço da Mulher – Praça do Relógio (061) 98314-0631 Site: sejus.df.gov.br/pro-vitima/

Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), disponibiliza o telefone 125 para receber denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes no Distrito Federal. A ligação é gratuita e o serviço é realizado pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca).