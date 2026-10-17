Marido esfaqueia companheira em Ceilândia e é preso em flagrante

A escalada da violência doméstica voltou a assustar o Distrito Federal. Um homem foi preso em flagrante após esfaquear a companheira dentro de casa, em Ceilândia. O crime ocorre um dia após outro indivíduo tirar a própria vida depois de matar a ex- mulher a tiros e ser cercado pela polícia.
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Por volta das 11h deste sábado, policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar chegaram na residência e encontraram o casal em luta corporal. Segundo informações da PM, a mulher estava coberta de sangue e o agressor apresentava marcas nas mãos. O imóvel estava revirado, com objetos quebrados e manchas de sangue espalhadas pelo local.
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Após a intervenção policial, o acusado foi algemado e alegou ter ingerido bebida alcoólica com a vítima antes do crime. A faca usada no ataque foi recolhida por um vizinho e entregue à equipe da PMDF.
O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, atingida na escápula direita e no braço esquerdo. Ela foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O homem, com escoriações leves, recusou atendimento médico no hospital e foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha.
Comoção e dor
A tentativa de feminicídio em Ceilândia se soma a uma sequência de tragédias ligadas à violência contra a mulher no DF. Familiares e amigos se reúnem no Cemitério Campos da Esperança, na Asa Sul, na tarde deste sábado (17/10) para se despedir de Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, 30 anos, a 19ª vítima de feminicídio no DF este ano.
André Eduardo Alves da Silva, 40 anos, atirou na ex-mulher na noite de quinta-feira (15/10), na Candangolândia. Ele fugiu do local do crime e acabou tirando a própria vida quando foi localizado e cercado pela polícia no Riacho Fundo I.
Veja abaixo como e onde pedir ajuda no DF, em caso de violência doméstica
- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).
E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br
WhatsApp: (61) 98626-1197
Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher
- Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. Serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.
- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia,
- todos os dias.
- Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia.
Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.
Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673
E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br
- Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia.
Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia
Telefoes: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438
- Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h
- Secretaria da Mulher do DF
Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev)
Subsecretária: 3330- 3109
Assessoria: 3330-3118/3105
- Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM)
Telefone: 3330-3116 / 3148
Casa da Mulher Brasileira
Recepção, térreo: 3371-2897
Acolhimento e Triagem, 1º andar: 3371-2637
Empreende Mais Mulher, 2° andar: 3373-1120/ 98199-1146
Coordenação da Casa da Mulher Brasileira, 3º andar: 3371-0212
- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
Promotorias nas regiões administrativas do DF
Site: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades
- Núcleo de Gênero
Endereço: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Sala 144, Sede do MPDFT
Telefones: 3343-6086 e 3343-9625— Defensoria Pública do DF
- Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)
Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765
WhatsApp (61) 999359-0032
E-mail: najmulher@defensoria.df.gov.br
Site: defensoria.df.gov.br/nucleos-de-assistencia-juridica/
- Núcleos do Pró-Vítima
- Ceilândia
End.: Shopping Popular de Ceilândia – Espaço na Hora
(61) 9 8314-0620 - Horário: 08:00 às 17:00]
- Guará
End.: Lúcio Costa QELC Alpendre dos Jovens – Lúcio Costa
(61) 9 8314-0619 - Horário 08:00 às 17:00
- Paranoá
- End.: Quadra 05, Conjunto 03, Área Especial D – Parque de Obras
(61) 9 8314-0622 - Horário: 08:00 às 17:00
- Planaltina
End.: Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, 1º Andar, Salas 111/114
(61) 9 8314-0611 /3103-2405 - Horário: 12:00 às 19:00
- Recanto das Emas
End.: Estação da Cidadania – Céu das Artes, Quadra 113, Área Especial 01
(61) 9 8314- 0613 - Horário:08:00 às 17:00
- Rodoferroviária
End: Estação Rodoferroviária, Ala Norte, Sala 04 – Brasília/DF
(61) 98314-0626 / 2104-4288 / 4289
- Itapõa
- End.: Praça dos Direitos, Quadra 203 – Del Lago II(61) 9 8314-063208:00 às 17:00
- (61) 9 8314-0632 - Horário:08:00 às 17:00
- Taguatinga
End.: Administração Regional de Taguatinga – Espaço da Mulher – Praça do Relógio
(061) 98314-0631
- Site: sejus.df.gov.br/pro-vitima/
Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), disponibiliza o telefone 125 para receber denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes no Distrito Federal. A ligação é gratuita e o serviço é realizado pela Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca).
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