Homem é preso após usar dinheiro falso em uma loja em Santa Maria

Segundo as autoridades, o suspeito utilizou sete cédulas falsificadas para comprar tintas e outros materiais de construção em uma loja na Santa Maria - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na última sexta-feira (16), um homem de 43 anos por prática de estelionato com uso de notas falsas. Segundo as autoridades, o suspeito gastou R$ 3.276 para comprar tintas e outros materiais de construção em uma loja em Santa Maria.

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Após o acontecimento, os policiais conseguiram localizar a residência do autor do estelionato. Dentro da casa do suspeito, foram encontradas outras notas falsas de R$ 100, além dos produtos comprados no estabelecimento.

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As tintas e os materiais de construção foram devolvidos para a loja. Já o homem foi levado à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), onde ficará à disposição da Justiça.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado



