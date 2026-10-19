Suspeito é preso por esfaquear homem após discussão no Paranoá

Vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital após atendimento do Corpo de Bombeiros - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Um homem de 22 anos foi esfaqueado após uma discussão, na Quadra 22, Conjunto A, na Avenida Transversal, próximo ao Central Pet, no Paranoá. O suspeito do crime, de 51 anos, foi localizado e preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhada ao Hospital Regional do Paranoá com lesões moderadas.

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Segundo informações da Polícia Civil do DF, a briga entre os dois homens, que ocorreu na madrugada de domingo (18/10), evoluiu para agressões com golpes de faca. Testemunhas que estavam no local indicaram aos policiais a identidade do suspeito e apontaram onde estava a arma utilizada no crime.

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A PMDF informou que foi acionada por volta das 2h40 para atender à ocorrência de tentativa de homicídio. Quando os militares chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida e transportada para atendimento médico.

Com base nos relatos das testemunhas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. A arma branca também foi apreendida. Em seguida, o homem foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foram tomadas as providências legais cabíveis.

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A motivação da briga e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (19/10).