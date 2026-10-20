Celina promete linha de crédito para microempreendedores

Celina Leão (PP) participa de encontro com empresários e microempreendedores no SIA - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal Celina Leão (PP) prometeu criar uma linha de crédito com juros acessíveis para microempreendedores e uma diretoria voltada exclusivamente ao atendimento de empresários. As medidas foram anunciadas nesta terça-feira (20/10), durante encontro com empresários e microempreendedores no comitê de campanha, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Celina afirmou que conversa com o Banco de Brasília (BRB) sobre a criação de uma linha de financiamento destinada a pequenos negócios. Segundo a candidata, a proposta é facilitar o acesso ao crédito a quem precisa de recursos para abrir ou expandir uma empresa.

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“Quero me comprometer com essa pauta. Linha de crédito já estou falando com o BRB: que os juros sejam acessíveis para quem precisa de verdade”, declarou.

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A candidata também defendeu a retomada do que chamou de função social do banco público, com foco no atendimento aos empreendedores locais. Para ela, o governo deve atuar como parceiro de quem gera empregos, especialmente nos pequenos negócios.

“O governo não pode ser inimigo dos empresários. Tem que dar suporte ao pequeno, porque o maior sócio é o Estado”, afirmou, em referência à carga tributária incidente sobre as atividades empresariais.

Celina também disse que pretende implantar uma estrutura digital de atendimento e que o governo está concluindo a licitação de um sistema para viabilizar a iniciativa. Durante o encontro, a candidata mencionou a experiência de Santa Catarina como referência para a proposta de crédito. “Se deu certo em Santa Catarina, pode dar certo aqui”, disse ela.

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Celina argumentou que os pequenos negócios têm papel relevante na geração de empregos e defendeu políticas públicas para estimular a abertura e a expansão de empresas no Distrito Federal.