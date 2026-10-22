Demetrius Cavalcanti assume cargo de desembargador do TJDFT

Demetrius Cavalcanti recebeu diversas condecorações, incluindo a Medalha do Mérito Legislativo, concedida pela Câmara dos Deputados - (crédito: Divulgação/Agência Câmara de Notícias)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) terá um novo desembargador. O juiz de direito substituto do 2º grau Demetrius Cavalcanti assumirá o cargo nesta sexta-feira (23), em que será realizada uma cerimônia de posse.

O cargo era ocupado pelo desembargador Esdras Neves Almeida, que se aposentou no dia 16 de setembro deste ano. Demetrius Cavalcanti foi promovido à vaga pelo critério de merecimento, em uma sessão do Tribunal Pleno, realizada em 13 de outubro.

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A solenidade de posse ocorrerá às 16h, na Sala de Sessões do Pleno do TJDFT, com transmissão ao vivo pelo canal de Youtube do órgão de Justiça.

Perfil do Juiz

Demetrius Cavalcanti nasceu em Campina Grande (PB) e mudou-se para Brasília, onde construiu a formação acadêmica e a carreira profissional. Graduou-se em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e é pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília (UnB).

O juiz é servidor do TJDFT desde 1988, no cargo de oficial de Justiça e, em 1994, foi aprovado em segundo lugar no concurso para juiz de direito substituto da Corte. Ao longo da carreira, atuou em diversas unidades judiciais do DF, exerceu funções administrativas e foi desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), no biênio 2022-2024.

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O magistrado também foi ouvidor-geral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Corte. Demetrius Cavalcanti recebeu diversas condecorações, incluindo Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e a Medalha do Mérito Legislativo, concedida pela Câmara dos Deputados.