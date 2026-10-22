Celina celebra pesquisa Correio/Opinião e atribui resultado ao trabalho no GDF

Celina Leão: "Pesquisa reflete muito o trabalho que a gente está fazendo" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) celebrou o resultado da sexta e última rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política antes do segundo turno, que apontou vitória da candidata com 59,3% dos votos válidos.

A candidata afirmou que o resultado do levantamento reflete o trabalho realizado à frente do Governo do Distrito Federal (GDF). “A pesquisa reflete muito o trabalho que a gente está fazendo, e tenho certeza de que vamos continuar fazendo”, declarou.

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Celina disse que pretende manter o ritmo de atuação caso seja reeleita e agradeceu à população. “É o meu ritmo de trabalho, algo extremamente natural. Vou conseguir ter ainda mais ritmo fora da campanha, continuar trabalhando e conhecendo as pessoas. Sou uma governadora que anda e vamos continuar entregando”, afirmou.

No primeiro turno, as urnas confirmaram o favoritismo de Celina Leão, que alcançou 49,93% dos votos válidos, com Leandro Grass em segundo, com 34,47%. Por uma diferença de 0,7%, correspondente a 168 votos, o duelo foi para o segundo turno e será decidido neste domingo (25/10).

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A margem de erro do levantamento é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Registrada na Justiça Eleitoral com o número DF-08851/2026, a pesquisa foi a campo entre 16 e 19 de outubro, com 1.006 entrevistas presenciais em 31 Regiões Administrativas (RAs).