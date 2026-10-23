Dupla esfaqueia jovem no Guará para roubar bike e segue foragida

Imagens mostram dois indivíduos se aproximando do jovem, que foi atingido por quatro golpes de faca - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga uma tentativa de latrocínio ocorrida contra um adolescente de 13 anos na via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura do Residencial Lucio Costa, no Guará. A vítima saía de casa, no setor de chácaras da região, para ir à escola, quando foi abordado por dois homens e esfaqueado quatro vezes.

Imagens das câmeras de segurança colhidas pela polícia e obtidas pelo Correio mostram o momento do assalto. Após a agressão, uma pessoa que estava na parada de ônibus se aproximou e acolheu o garoto. A reportagem encontrou o homem, que não quis se identificar, mas contou que estava sentado quando uma mulher passou de carro e o alertou sobre o crime. "Quando eu virei, eles já haviam levado a bicicleta, mas o garoto veio em minha direção com a mão no abdômen e sangrando muito", relatou.

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A testemunha levou o adolescente para o ponto de ônibus e acionou a Polícia Militar. Segundo ele, o adolescente permaneceu calado durante o atendimento inicial e aparentava estar pálido por causa da perda de sangue. "Foi uma sensação horrível. Podia ter sido o meu filho", ressaltou aflito.

O morador da região também afirmou que o local registra roubos frequentes, especialmente de celulares, e cobrou mais segurança para quem circula pelo local. "Queria que tivesse mais policiamento aqui para evitar casos como esse. Estamos completamente à mercê da criminalidade", afirmou.

Atendimento

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados às 8h06 e identificaram quatro perfurações causadas por arma branca. O menino estava consciente e orientado, mas apresentava sangramento ativo e sinais sugestivos de choque hipovolêmico, condição provocada pela perda significativa de sangue.

O adolescente foi encaminhado ao Hospital de Base. Segundo apurou o Correio, ele está internado na sala amarela. Das quatro facadas desferidas no braço e nas costas, uma, considerada mais grave, perfurou o fígado. As outras foram superficiais. Ele não corre risco de morte.

Do hospital, o adolescente contou aos policiais que os assaltantes também eram menores de idade. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), ele segue em observação na unidade hospitalar. Outros detalhes sobre o estado de saúde dele não foram informados.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada, mas os suspeitos já haviam fugido quando os militares chegaram ao local. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará). As equipes analisam as imagens das câmeras de segurança e tentam traçar a rota de fuga para localizar os criminosos. "A delegacia procede investigações e diligências para identificação e punição legal dos autores", frisou a PCDF.

Números

Entre janeiro e setembro deste ano, o DF contabilizou 43 tentativas de latrocínio em diferentes regiões da capital, segundo o relatório estatístico da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). No mesmo período do ano passado, ocorreram 49 crimes da mesma tipificação.

Quanto aos latrocínios consumados (roubo seguido de morte), ocorreram dois nos nove primeiros meses de 2026, e nove no mesmo intervalo de 2025.