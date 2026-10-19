Celina promete não reajustar impostos e R$ 1 bi para área de tecnologia

Candidata rebate privatizações, apresenta balanço de gestão e reforça a estratégia para esclarecer o número correto de sua chapa na urna - (crédito: Iago Mac Cord/CB/DA Press)

Governadora e candidata à reeleição no Distrito Federal, Celina Leão (PP) assegurou estabilidade fiscal, segurança jurídica e o compromisso de não reajustar impostos durante almoço com lideranças do setor empresarial nesta segunda-feira (19/10). No encontro organizado a seis dias do segundo turno das eleições, a chefe do Executivo anunciou a previsão de R$ 1 bilhão em investimentos privados para o próximo ano a partir do decreto do projeto Tech Hub.

Segundo Celina, a iniciativa projeta a consolidação do DF como polo tecnológico e a geração de 10 mil empregos de alta qualificação, com salários que podem alcançar R$ 50 mil mensais. Ao defender a união entre o poder público e o setor produtivo para alavancar a economia local, a candidata destacou propostas de desoneração para microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários.

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"O Estado é extremamente pobre, o que gera emprego e renda são as pessoas que produzem. A gente não pode continuar incentivando luta de classes. Nós queremos que essas pessoas ganhem mais dinheiro, paguem bem os seus funcionários e remunerem bem as pessoas para que possam viver com dignidade", afirmou ao detalhar as diretrizes do seu projeto para o setor privado.

A governadora ressaltou a eficiência de parcerias público-privadas (PPPs) e concessões de equipamentos públicos, exemplificando que a concessão da Rodoviária do Plano Piloto obteve 90% de aprovação popular após reformas operacionais sem custos diretos ao usuário, além de mencionar projetos sociais consolidados como o Cartão Creche e o Cartão Material Escolar.

Durante o evento, a chefe do Executivo local apresentou um balanço de seus cinco meses de gestão. Entre as ações, destacou a ocupação do Centro Administrativo (Centrad), que gerou uma economia de R$ 168 milhões aos cofres públicos, a instalação de água e energia elétrica para 200 mil moradores em áreas vulneráveis, a desmobilização de 450 pontos de ocupação irregular e a reestruturação do Centro Pop.

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Na área de saúde e de educação, contabilizou a realização de 20 mil cirurgias e 200 mil consultas na rede privada via convênios, a contratação de 3,6 mim professores e 600 médicos, o atendimento a 13 mil pessoas neurodivergentes em parceria com a APAE, a criação da Casa da Mãe Atípica no Parque da Cidade e a emissão de 2 mil ordens de serviço no programa "GDF na Sua Porta".

Na esfera eleitoral, Celina direcionou esforços para esclarecer o eleitorado sobre o número correto de sua chapa na urna eletrônica, revelando que mais de 20 mil eleitores votaram no número 22 — do PL — no primeiro turno, acreditando ser a sua legenda. A candidata denunciou a veiculação de panfletos apócrifos e disparos em redes com o número incorreto patrocinados por adversários.

"Nós estamos sofrendo alguns ataques também de propaganda errada pelo adversário, de distribuição de panfleto apócrifo, mas a gente vai continuar usando os métodos que nós sempre usamos no primeiro turno: levar a informação aonde está a desinformação e levar o número 11 aonde as pessoas ainda têm aí o 22", declarou a candidata sobre a estratégia de reta final.

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Visando consolidar a vantagem, a governadora convocou a militância empresarial a mobilizar o contingente de abstenções, lembrando que quase 300 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas no primeiro pleito. Ela enfatizou a responsabilidade das eleições para as futuras gerações e pediu o empenho dos presentes na busca por votos decisivos.

Ao traçar uma comparação com gestões anteriores do PT no DF — criticadas por deixar R$ 800 milhões em atrasos na folha de pagamento dos servidores —, Celina argumentou que o debate público é fundamental para atrair os cerca de 259 mil eleitores indecisos. A governadora enfatizou que a manutenção do diálogo com a classe empresarial e a transparência das propostas são os pilares para garantir a estabilidade e o desenvolvimento econômico do Distrito Federal.