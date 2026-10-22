Em Planaltina, Celina defende Fundo Constitucional e reforço na segurança pública

Durante agenda em Planaltina, na tarde desta quinta-feira (22/10), a candidata à reeleição, Celina Leão (PP), comentou sobre o ato em defesa do Fundo Constitucional, realizado ontem, e reforçou seu compromisso para a segurança pública no DF. A governadora também destacou investimentos para Planaltina.

Sobre o Fundo Constitucional, Celina comentou que qualquer mudança pode ser significativa para o DF. "Temos muita preocupação. Qualquer alteração impacta a contratação de servidores, salários e reajustes", afirmou.

Sobre o adolescente assaltado e esfaqueado na EPTG na manhã desta quinta-feira (22/10), Celina prometeu mais investimentos para segurança, inclusive com contratação de mais policiais. "Temos feito mudanças. Contratamos 2,4 mil policiais e estamos trabalhando com o programa de mapeamento digital que já é um sucesso", disse. Segundo a governadora, atualmente, existem 16 mil câmeras em funcionamento, com planejamento de ampliar para 40 mil.

Celina ainda ressaltou que seu trabalho para a segurança pública também é atender jovens que estão na criminalidade. "Vamos continuar trabalhando para tirar esses jovens do crime e colocá-los do lado certo, que é o da sociedade. Nosso combate contra os bandidos segue firme", enfatizou.

A candidata ao GDF destacou, também, obras viárias para melhorar o trânsito da região. "Estamos terminando a terceira faixa, vamos inaugurar um viaduto aqui para oferecer outro caminho para o Plano Piloto", disse. Além disso, Celina citou a implementação do BRT e da UPA do Arapoanga.