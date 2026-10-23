Celina anuncia concurso para bombeiros militares, caso seja reeleita

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), participou, nesta sexta-feira (23/10), de um encontro com bombeiros militares na residência de Roosevelt Vilela, no Park Way. Durante o evento, ela destacou investimentos na corporação, prometeu novos concursos públicos e defendeu a continuidade de medidas voltadas à valorização dos profissionais da segurança pública.

Ao Correio, Celina afirmou que o governo entregou mais de 112 viaturas novas, entre ambulâncias e carros. “Bombeiros precisam de estrutura. Nós fizemos agora uma entrega grande de viaturas. Muitas promoções, salários em dia. Eles estão muito felizes conosco. E vamos continuar com o mesmo tratamento que a gente deu para eles, de salários dignos, de reestruturação, promoções e estrutura para eles trabalharem. E acreditar na força de trabalho deles, eles são muito competentes”, declarou.

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A governadora prometeu realizar novo concurso público para reforçar o efetivo dos bombeiros do DF. “Nós vamos fazer! Os outros governadores, muitos deles, não fizeram concurso. Fizemos o maior concurso da história da Polícia Militar, o maior concurso da história do Corpo de Bombeiros. E não é só fazer concurso, é fazer o provimento desses servidores”, afirmou.

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Críticas ao adversário

Durante o encontro, Celina discursou para apoiadores, entre eles, militares. No pronunciamento, a governadora criticou a campanha do adversário no segundo turno, Leandro Grass (PT), e o Partido dos Trabalhadores.

“A campanha do meu adversário fala mal de mim o tempo todo. Agora, cada voto é importante. Nós temos um lado, o nosso lado é o lado da segurança pública. O lado deles (PT) é o lado do bandido, vamos lembrar disso, gente”, disse.

A candidata fez críticas à esquerda e afirmou que o adversário promete mudanças que, segundo ela, não foram realizadas em governos anteriores. “Eles falam que vão mudar tudo, sendo que não fizeram em cinco mandatos de esquerda neste país”, discursou.

Celina pediu aos apoiadores que reforcem a divulgação dos números 11, do PP, e 22, do PL, na disputa eleitoral. E incentivou os apoiadores a participarem da caminhada intitulada “Bloquinho 11 e 22”, marcada para este sábado (24/10), com concentração às 16h, na Torre de TV de Brasília.